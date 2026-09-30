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Идеи, инновации и полезные контакты. Что находят специалисты на "ИННОПРОМ. Беларусь" 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
30 сентября 2026, 19:38

Идеи, инновации и полезные контакты. Что находят специалисты на "ИННОПРОМ. Беларусь" 

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посетители выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" поделились с корреспондентом БЕЛТА, какие впечатления оставила экспозиция и какие белорусские и российские разработки произвели на них наибольшее впечатление. 

Петр Куленкамп и Анастасия Баринова приехали на выставку в Минск из Москвы, до этого они уже посещали "ИННОПРОМ" в Екатеринбурге и активно следят за новыми локациями. "Нам очень понравилась организация и сами белорусы. Пока нас сюда везли, то провели целую экскурсию. Встретили очень приветливо, а на улицах по-настоящему чисто. В общем, наше небольшое приключение от аэропорта до выставочного комплекса оставило самые благоприятные впечатления", - поделился Петр Куленкамп. 

"Мы представляем предприятие, которое специализируется на производстве изделий из кварцевого стекла. Поскольку это достаточно узкая специализация, приходится внимательно искать стенды, которые нас интересуют", - добавил он. 

По мнению Анастасии Бариновой, белорусская часть выставки, как всегда, на очень высоком уровне, ведь наша промышленность сильно развита. Особенно удобно, что у каждой компании свой стенд, который видно издалека, и сразу понятно, куда идти. Она пожелала белорусским предприятиям дальнейшего успешного развития. 

Екатерина интересуется инженерно-программными решениями в сфере медицины. Она пришла на выставку, чтобы увидеть отечественные и российские разработки, пообщаться с коллегами, завести новые знакомства. "Хотела увидеть что-то новое. Думала, что буду знакомиться в первую очередь с новыми решениями по программному обеспечению, но по итогу большую часть времени общалась со специалистами в сфере складов и производства материалов. Это универсальная сфера, знания в которой для меня тоже очень полезны", - пояснила она. 

По ее словам, в Беларуси много интересных решений. Некоторые организации в сфере нейротехнологий, анализа, биофидбека (ЭЭГ, ЭКГ и получение на основе этих данных результатов о состоянии человека) выиграют на фоне иностранных конкурентов. 

Ученого секретаря компании ЗАО "Струнные технологии" Виктора Гаранина на выставку пригласили коллеги. "Мы разрабатываем разные инновационные продукты. Для нас интересно посмотреть, что делается в мире инноваций, какие новые разработки представляет Академия наук и наши ведущие предприятия, как они выстраивают взаимодействие с китайскими, иранскими партнерами, - сказал он. - Понравилась патентовая разработка керамических систем от коллег из России. Мы долго с ними общались, чувствуется развитие. На белорусскую экспозицию тоже приятно посмотреть. Я со своей стороны обращаю внимание на производство с глубокой локализацией, хотя ничего не имею против кооперации". 

По мнению заведующей лабораторией компании ЗАО "Струнные технологии" Марины Мозгалевой, выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" получилась интересной и познавательной и дала идеи, которые они смогут реализовать в будущей работе.-0- 
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