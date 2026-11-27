Эдуард Гаврилкович отметил, что в приоритете два направления - роботизация и снижение затрат. С БЕЛАЗом будет развиваться программа в сфере беспилотных технологий. Предполагается, что в карьере будут работать до пяти единиц роботизированных машин. РУПП "Гранит" выступит в качестве тестировщика новых моделей.





Генеральный директор напомнил, что с 2020 года на опытном полигоне на Ситницком месторождении проводятся испытания "роботов". Работают два 90-тонных самосвала в роботизированном исполнении и погрузчик БЕЛАЗ-78250 с дистанционным управлением.





Интерес к такой технике в том числе проявляют в России. РУПП "Гранит" должен стать своего рода демонстрационной площадкой для презентации эксплуатационных характеристик. Проект рассчитан на несколько лет.

Также в следующем году планируется запустить в работу пять самосвалов на газомоторном топливе. "Здесь уже речь не об увеличении производительности, а о снижении материальных затрат. Это тоже немаловажная составляющая в связи с тем, что плечо доставки материалов, как правило, большое", - сказал Эдуард Гаврилкович. Также в следующем году планируется запустить в работу пять самосвалов на газомоторном топливе. "Здесь уже речь не об увеличении производительности, а о снижении материальных затрат. Это тоже немаловажная составляющая в связи с тем, что плечо доставки материалов, как правило, большое", - сказал Эдуард Гаврилкович.





РУПП "Гранит" - ведущее предприятие в Европе по добыче и переработке плотных горных пород. Оно выпускает до 26 млн т нерудных строительных материалов - щебень, отсев, заполнители для бетона, щебеночно-песчаные смеси, без которых не обходится ни одна стройка.





Продукция используется в качестве заполнителя для монолитных бетонов, сборных бетонных и железобетонных конструкций, поверхностных обработок дорог, аэродромных покрытий и стоянок для автомобильного транспорта, для гражданского и дорожного строительства, гидротехнического строительства, для балластного слоя железнодорожного пути, благоустройства территорий, производства элементов благоустройства, укрепления дамб и других строительных работ.

Предприятие работает не только на внутренний рынок. Как рассказал Эдуард Гаврилкович, щебень поставляется в ближайшие регионы России. Продукция сертифицирована для поставок в ЕС, спрос на нее есть, но на реализации сказываются введенные против Беларуси санкции.

Основной потребитель щебня - дорожная отрасль. Также он в значительных объемах необходим для жилищного строительства. В прошлом году введен в эксплуатацию еще один завод по переработке крупного щебня на мелкий, который более востребован. Это продукция с высокой добавленной стоимостью. Освоена фасовка в мелкую тару. Прорабатывается возможность реализации такого товара на заправках, а также строительства небольшого завода по производству отсевов.-0- Основной потребитель щебня - дорожная отрасль. Также он в значительных объемах необходим для жилищного строительства. В прошлом году введен в эксплуатацию еще один завод по переработке крупного щебня на мелкий, который более востребован. Это продукция с высокой добавленной стоимостью. Освоена фасовка в мелкую тару. Прорабатывается возможность реализации такого товара на заправках, а также строительства небольшого завода по производству отсевов.-0-





Фото Ярослава Зарецкого

27 ноября, Микашевичи /Корр. БЕЛТА/. РУПП "Гранит" планирует обновить парк техники. Об этом сообщил журналистам во время пресс-тура генеральный директор предприятия, член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Эдуард Гаврилкович, передает корреспондент БЕЛТА.