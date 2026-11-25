- Совет ЕЭК рекомендовал странам ЕАЭС координировать участие в выставочных мероприятиях в третьих странах
Утверждены также характеристики средства идентификации, требования к сведениям о маркированных товарах, которыми обмениваются государства - члены ЕАЭС, и минимальный состав сведений, доступных потребителям. "Каждое государство союза самостоятельно определяет, вводить ли маркировку мясной продукции на своей территории, а также дату ее введения. О такой дате необходимо уведомить комиссию не позднее чем за 6 месяцев", - уточнили в ЕЭК.
"Мясные изделия, произведенные в Ереване, Минске, Астане, Бишкеке или Москве, будут маркироваться по единым правилам. Для бизнеса это понятные и одинаковые требования на всем пространстве союза, для контролирующих органов - прозрачность рынка и действенный инструмент против нарушений. А покупатель в любом государстве ЕАЭС, отсканировав код, сможет проверить, что именно он кладет в корзину", - прокомментировал решение член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.-0-