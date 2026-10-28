Госдума РФ ратифицировала протокол с Беларусью по косвенным налогам

28 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Государственная дума России 28 октября на пленарном заседании ратифицировала протокол о внесении изменений в договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об общих принципах налогообложения по косвенным налогам от 3 октября 2022 года, передает корреспондент БЕЛТА.



Этот протокол был подписан в Москве 16 июля 2026 года. Документ направлен на углубление экономического сотрудничества двух стран.



Представляя протокол на ратификацию, статс-секретарь - заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов пояснил, что протокол подписан в связи с изменениями, внесенными в налоговое законодательство сторон. Документом актуализируются прилагаемые к договору перечни категорий налогоплательщиков, освобождаемых от налога на добавленную стоимость, а также перечни операций, освобождаемых от НДС, облагаемых НДС по пониженной ставке и облагаемых НДС по нулевой ставке. Кроме того, протоколом дополняется информация о минимальных налоговых ставках акцизов.-0-