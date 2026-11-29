29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря умным роботам в Минском производственном объединении вычислительной техники холдинга "Горизонт" удалось на 20% увеличить производительность. Такие данные приведены в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.
Роботизированные помощники стали неотъемлемой частью производственного процесса на заводе вычислительной техники холдинга "Горизонт". Площадка по производству компьютерной техники сейчас работает как единый слаженный механизм. В этом году здесь сделали ставку на роботизацию, эффект уже почувствовали.
"С помощью умных сенсоров робот-перекладчик сам определяет местоположение изделия. С помощью захватов перемещает его с линии монтажа компонентов на линию тестирования и упаковки", - рассказала об одном из этапов главный технолог Минского производственного объединения вычислительной техники холдинга "Горизонт" Татьяна Наливайко.
Автоматизирован ряд операций: от сборки дисплея до упаковки. Благодаря умным роботам за короткий срок на предприятии удалось на 20% увеличить производительность.
Кроме того, тестирование устройств также проходит без участия операторов: за считаные часы система моделирует для техники месяцы интенсивной работы. "Автоматика контролирует все параметры. Если продукция не проходит данный тест, она ни в коем случае не попадет к покупателю", - подчеркнула главный технолог.
На производстве - свыше 40 промышленных роботов и автоматизированных систем.-0-
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Экономика
29 ноября 2026, 22:41
"Горизонт" увеличил производительность на 20% за счет применения умных роботов
Скриншот видео телеканала СТВ
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