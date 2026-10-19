Гомельская и Брянская области продолжают увеличивать товарооборот





Ключевыми темами встречи стали совместные проекты двух регионов в области промышленности, строительства, патриотического воспитания молодежи. "Готовы углублять кооперацию в сельскохозяйственной и химической отраслях, машиностроении. Видим точки роста и в строительстве, поставке продуктов питания", - сделал акцент Иван Крупко.





В свою очередь Егор Ковальчук подчеркнул, что Брянская область готова к укреплению торгово-экономического, кооперационного и социально-гуманитарного взаимодействия, а также к развитию сотрудничества малого и среднего бизнеса.-0-

19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Темп роста товарооборота Гомельской и Брянской областей за шесть месяцев нынешнего года составил 135,2% по отношению к такому же прошлогоднему периоду, однако сторонам есть над чем работать и куда расти. Это подчеркнул председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на переговорах с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком, который прибыл в Беларусь с рабочим визитом, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.