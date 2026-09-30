Главная тема - промышленное сотрудничество. Каранкевич встретился с руководителями делегаций регионов РФ

Главной темой переговоров стало укрепление промышленного сотрудничества. Стороны детально обсудили углубление производственной кооперации, взаимные поставки техники и комплектующих, а также развитие совместных высокотехнологичных производств.
В ходе встреч подчеркнута высокая частота и практическая эффективность межрегиональных контактов за последние годы. Отмечено также, что регулярный диалог позволяет оперативно реагировать на экономические вызовы и эффективно решать стратегическую задачу по обеспечению технологического суверенитета Союзного государства.-0-
Фото Татьяны Матусевич