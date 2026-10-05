Глава российского Банка ПСБ заявил о заинтересованности развивать сотрудничество с Беларусью

Руководитель банка выразил благодарность главе белорусского государства за возможность встречи. Он подчеркнул, что для него лично и для Банка ПСБ развитие взаимодействия, партнерских связей в Беларуси имеет важное значение. "Беларусь является абсолютным приоритетом и всегда являлась, - заявил Петр Фрадков. - Для нас очень важно, что это сотрудничество продолжается и развивается, причем по совершенно разным направлениям".





В числе таких направлений, например, межбанковское взаимодействие, сотрудничество с промышленными предприятиями, а в перспективе также и работа в сфере лизинговых услуг.





"Мы всегда были, являемся и продолжаем являться одним из ключевых партнеров банковской системы Беларуси в целом, одним из крупных кредиторов банков. Для нас это важно. Мы это направление развиваем", - сказал Петр Фрадков, характеризуя уровень межбанковского взаимодействия.

Работа с промышленными компаниями из Беларуси, по его словам, продолжается. В круг деловых партнеров входят такие производственные гиганты, как МАЗ, БЕЛАЗ, а также БЖД. Работа с промышленными компаниями из Беларуси, по его словам, продолжается. В круг деловых партнеров входят такие производственные гиганты, как МАЗ, БЕЛАЗ, а также БЖД.





"Сейчас проходим все необходимые процедуры по работе с государственной лизинговой компанией", - кратко обрисовал перспективы сотрудничества на белорусском финансовом рынке Петр Фрадков.-0-