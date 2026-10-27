Генеральное соглашение о строительстве третьего энергоблока БелАЭС в высокой степени готовности - Минэнерго

Сегодня в Минском международном выставочном центре начал работу XXX Белорусский энергетический и экологический форум. Четыре дня будут посвящены современным энергетическим технологиям, международному сотрудничеству, научным разработкам и практическим решениям для отрасли. Главное событие первого дня - пленарная сессия "Развивая энергетику - развиваем экономику" с участием представителей энергетических ведомств зарубежных государств и международных организаций. Искусственный интеллект и цифровизация энергетики, развитие электротранспорта, модернизация электросетей, энергоэффективность, энергетическая безопасность и подготовка инженерных кадров - эти и другие темы объединят деловую программу форума. Также запланированы международные переговоры и подписание документов о сотрудничестве, отраслевые конференции, встречи с экспертами, конкурс стартапов Startup ENERGY - 2026, чемпионат монтажников и профессиональные соревнования.-0-

Фото Андрея Синявского

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральное соглашение с "Росатомом" о строительстве третьего энергоблока БелАЭС в высокой степени готовности. Об этом заявил журналистам министр энергетики Денис Мороз на полях Белорусского энергетического и экологического форума, передает корреспондент БЕЛТА."В прошлом году принято решение о дальнейшем развитии атомной энергетики в нашей стране. Сегодня глубинно прорабатывается вопрос о строительстве третьего энергоблока 1200 МВт Белорусской атомной электростанции. Параллельно решается вопрос о строительстве еще одной АЭС. В соответствии с поручением главы государства и правительства мы работаем в тесном контакте с "Росатомом". Госкорпорация проявляет интерес к сооружению третьего энергоблока БелАЭС. Для этого необходимо подготовить генеральное рамочное соглашение. Сейчас этот документ в высокой степени готовности. Уверен, что в ближайшее время мы будем объявлять о его подписании", - сказал Денис Мороз.Энергетика Беларуси имеет определенный запас прочности и резервы для удовлетворения возрастающего спроса на электрическую энергию, который наблюдается на протяжении последних 10-15 лет. Наиболее ярко это проявилось за последние пять лет: объем потребления электроэнергии в Беларуси вырос более чем на 5 млрд кВт.ч. Потому белорусская энергетика не стоит на месте и продолжает свое развитие. "У нас существенный прирост потребления электроэнергии по линии использования ее населением на нужды отопления и горячего водоснабжения. Также существенный рост потребления в бытовом секторе на нужды электромобилей. Сегодня более 73,5 тыс. машин используют электроэнергию в качестве основной движущей силы", - обратил внимание министр.Он также подчеркнул, что энергетика играет важнейшую роль в развитии любой страны. "Говорить о полной энергетической независимости тяжело, особенно для нашей относительно небольшой страны, которая не обладает достаточным количеством собственных энергетических ресурсов. Тем не менее мы перед собой ставим задачу по повышению уровня энергетической независимости. В этом плане делаем ставку на развитие атомной генерации, местных видов топлива (это и продукты переработки древесины, и торф), возобновляемых источников энергии. Все это будет способствовать повышению уровня энергетической безопасности страны", - обозначил Денис Мороз.