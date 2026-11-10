Форум регионов Беларуси и Кыргызстана укрепит двусторонние связи - заместитель мэра Бишкека





По словам Муратбека Атая, Бишкек и Минск связывают многолетние дружеские и партнерские отношения. В 1997 году заключено соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, в 2008-м установлены побратимские связи.

"Одним из практических результатов сотрудничества стало взаимодействие в сфере муниципального хозяйства, в том числе поставки белорусской специальной и дорожно-строительной техники для предприятий Бишкека. Мы высоко ценим этот опыт и заинтересованы в дальнейшем расширении взаимовыгодного партнерства", - сказал Муратбек Атай. "Одним из практических результатов сотрудничества стало взаимодействие в сфере муниципального хозяйства, в том числе поставки белорусской специальной и дорожно-строительной техники для предприятий Бишкека. Мы высоко ценим этот опыт и заинтересованы в дальнейшем расширении взаимовыгодного партнерства", - сказал Муратбек Атай.





Для Бишкека в числе приоритетных задач - модернизация городской инфраструктуры, совершенствование транспортной системы, повышение качества коммунальных услуг, благоустройство и внедрение цифровых технологий в городское управление. Город заинтересован в обмене опытом по содержанию дорог, уборке городских территорий, в поставках специальной коммунальной техники, расширении прямых контактов между белорусскими производителями и профильными предприятиями Бишкека, инвестициях в торговлю и предпринимательство, активизации деловых контактов. Также перспективно взаимодействие в сферах образования, культуры, туризма, молодежного обмена, укрепление связей между спортивными организациями.

"Рассматриваем Минск как надежного партнера и заинтересованы в дальнейшем укреплении взаимоотношений. Сегодняшний форум позволит определить новые точки соприкосновения и заложит основу для конкретных совместных проектов на благо наших городов и граждан", - добавил Муратбек Атай.-0- "Рассматриваем Минск как надежного партнера и заинтересованы в дальнейшем укреплении взаимоотношений. Сегодняшний форум позволит определить новые точки соприкосновения и заложит основу для конкретных совместных проектов на благо наших городов и граждан", - добавил Муратбек Атай.-0-





Фото Виталия Пивоварчика

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. I Форум регионов Беларуси и Кыргызстана важен для развития двустороннего взаимодействия и реализации совместных проектов. Об этом заявил заместитель мэра Бишкека Муратбек Атай во время пленарного заседания форума, передает корреспондент БЕЛТА.