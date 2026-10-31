Формула устойчивости: как Беларусь страхует себя от глобальных потрясений

Цена хлеба в XXI веке

Основное "золото полей" уже в закромах, и даже капризы осенней погоды не смогут повлиять на итоговый урожай. С начала октября уборочные комбайны вышли на поля с кукурузой на зерно - третьим важным компонентом урожая 2026 года. Точный вес собранного зерна станет известен лишь к середине ноября, но уже сейчас Минсельхозпрод сообщает промежуточный результат - более 10 миллионов тонн с учетом рапса и кукурузы.





Эксперты уверены: урожай не уступит прошлогоднему. И это не только повод для гордости. Для Беларуси хороший урожай - фундамент продовольственной безопасности. Это гарантия того, что в магазинах будет широкий ассортимент отечественных продуктов - мука, крупы, макароны, хлеб и кондитерские изделия, крахмал - по доступным ценам. Это загрузка мощностей заводов и кормовая база для животноводческих комплексов. Кроме того, страна сможет создать зерновой резерв, наполнить стабфонды.





- Если говорить о потенциале урожая, то в этом году на каждого жителя Беларуси приходится около 1000 килограммов зерна - международный стандарт для стран с высоким уровнем продовольственной безопасности. Достичь такого показателя удается далеко не всем. Для сравнения: в мире в среднем на душу населения получается около 400 килограммов зерна. Беларусь превышает этот показатель в два с половиной раза, - отмечает заместитель директора Института системных исследований в АПК НАН Беларуси доктор экономических наук Светлана Кондратенко.





Доктор экономических наук Светлана Кондратенко





Эксперт называет белорусскую модель обеспечения продовольственной безопасности уникальной не только для постсоветского пространства, но и для мировой практики в целом. Если задуматься, наша страна сравнительно небольшая, в том числе по количеству населения. При этом мы производим столько сельхозпродукции, что можем не только гарантировать ее доступность для соотечественников, но и экспортировать продовольствие в десятки стран. В прошлом году стоимость поставок сельхозпродукции и продуктов питания за рубеж достигла 10,1 миллиарда долларов - почти четверти всего экспорта товаров Беларуси.





Таким образом, успешная уборочная кампания - не только гарантия продовольственной безопасности, но и возможность заработать валюту и укрепить позиции на внешних рынках. И эти позиции уже достаточно сильны: Беларусь стабильно входит в топ-5 ведущих мировых экспортеров молочной продукции, а также в топ-15 поставщиков мяса птицы, говядины и колбасных изделий.





- И это далеко не предел возможностей, - уверена доктор экономических наук Светлана Кондратенко. - Беларусь способна занять новые выгодные ниши, ведь производственный потенциал позволяет это сделать. К тому же у нас есть весомые преимущества. Например, знаменитое белорусское качество и натуральный состав продукции, которые высоко ценятся покупателями по всему миру, включая наших собственных граждан.





У самих белорусов дефицита качественных и натуральных продуктов не наблюдается. Цифры говорят сами за себя: на каждого жителя приходится 298 килограммов овощей, 1007 килограммов зерна, более 1000 килограммов молока и 146 килограммов мяса, 335 килограммов картофеля и 429 штук яиц. Даже по мировым меркам это впечатляющие показатели.

Такое изобилие отечественных продуктов не могло не сказаться на рационе питания. Согласно статистике, за последние 25 лет он качественно изменился: мы стали потреблять примерно в два раза больше овощей и мяса или продуктов из него, а также почти в четыре раза больше плодов и ягод. Оценку качества питания белорусов дала и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). По ее данным, доступная энергетическая ценность нашего рациона в среднем превышает потребности человека почти на 40 %. При этом здоровое питание могут позволить себе 99 % жителей страны. Мы воспринимаем это как должное, но далеко не все страны могут обеспечить себе такой уровень продовольственной безопасности. Такое изобилие отечественных продуктов не могло не сказаться на рационе питания. Согласно статистике, за последние 25 лет он качественно изменился: мы стали потреблять примерно в два раза больше овощей и мяса или продуктов из него, а также почти в четыре раза больше плодов и ягод. Оценку качества питания белорусов дала и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). По ее данным, доступная энергетическая ценность нашего рациона в среднем превышает потребности человека почти на 40 %. При этом здоровое питание могут позволить себе 99 % жителей страны. Мы воспринимаем это как должное, но далеко не все страны могут обеспечить себе такой уровень продовольственной безопасности.





- Мировая проблема продовольственной безопасности остается критической и вряд ли будет решена в обозримом будущем, - считает эксперт. - Оснований для оптимизма пока нет: цены на минеральные удобрения и энергоресурсы продолжают расти, как и стоимость средств защиты растений, сельхозтехники, кормов и ветеринарных препаратов.





Сегодня многие люди по всему миру сталкиваются с голодом или недоеданием. По оценкам ФАО, в прошлом году их число достигло 778 миллионов - это примерно каждый четвертый человек на планете. В том числе и жители, казалось бы, благополучной Европы, где голодает или недоедает около 8 % населения. Возможно, в ближайшем будущем эта цифра увеличится.





- Блокада Ормузского пролива практически сделала невозможными поставки удобрений, энергоносителей и продовольствия через этот важный транспортный коридор, - объясняет Светлана Кондратенко. - Первые, кто ощутил последствия, - страны Юго-Восточной Азии, Африки и Европейский союз. На сельское хозяйство влияет также масштабная засуха и иные природные катаклизмы. Для ЕС прогнозы неутешительные: в этом году ожидается самый низкий урожай зерна кукурузы за последние 20 лет, сахарной свеклы - за последние 10 лет. Есть высокий риск дефицита сырья для перерабатывающей промышленности.

На фоне глобальной турбулентности Беларусь выглядит островом устойчивости. Страна давно выбрала путь максимальной самодостаточности, обеспечив себя собственными удобрениями, сельхозтехникой и продовольствием. Ирония судьбы очевидна: государство, которое пытались ограничить санкциями, оказалось способным не только прокормить себя, но и стать надежным поставщиком и партнером для других. На фоне глобальной турбулентности Беларусь выглядит островом устойчивости. Страна давно выбрала путь максимальной самодостаточности, обеспечив себя собственными удобрениями, сельхозтехникой и продовольствием. Ирония судьбы очевидна: государство, которое пытались ограничить санкциями, оказалось способным не только прокормить себя, но и стать надежным поставщиком и партнером для других.





- В современных условиях роль аграрного сектора в экономике Беларуси кратно возрастает, - отмечает доктор экономических наук Светлана Кондратенко. - Речь идет не только о социальной значимости продуктов. Сельское хозяйство - локомотив для смежных отраслей: пищевой промышленности, торговли, машиностроения и науки. Как подчеркивает Президент, один аграрий создает рабочие места для семи-восьми человек. Чтобы появился свежий хлеб или качественный комбикорм, недостаточно собрать урожай - нужна целостная и технологически слаженная производственная цепочка. Глобальные вызовы лишь подтверждают: продовольственная независимость - фундамент национальной безопасности.





Стратегия Беларуси в этом вопросе последовательна: мы наращиваем потенциал АПК, стремимся к технологическому суверенитету, развиваем биотехнологии, селекцию и сельхозмашиностроение. При этом активно укрепляем кооперацию с партнерами по ЕАЭС и СНГ, ШОС и БРИКС.

Президент Беларуси Александр Лукашенко





Президент Беларуси Александр Лукашенко (в ходе селекторного совещания по вопросам уборочной кампании 21 июля 2026 года) сказал:





- Уборочная страда - это ведь не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. Это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом - будем жить.

Фундамент, заложенный десятилетиями

Понятие "продовольственная безопасность" гораздо шире, чем только наличие еды на полках. Это доступность качественных продуктов для каждого: от пенсионера в райцентре до студента в общежитии. Это стабильность цен, загруженные мощности предприятий, наличие резервов на случай неурожая и тесная связь науки с производством. В Беларуси такая система работает благодаря стратегическому расчету, сделанному еще на заре ее независимости.





Молодому поколению сложно представить, что 30 лет назад сельское хозяйство пришлось буквально возрождать из пепла. После распада СССР разорвались производственные цепочки, инвестиции иссякли, а отрасль стремительно теряла конкурентоспособность. Социальная сфера села находилась на грани разрушения.





В тот критический момент Глава государства принял решение, требовавшее огромной политической воли: не распродавать активы, а восстанавливать их. Было решено сохранить крупнотоварное производство, уклад жизни и традиции белорусского села, сделав аграрный сектор опорой будущего благополучия.

- Президент с первых дней независимости Беларуси определил продовольственную безопасность как безусловный приоритет, - напоминает наш эксперт Светлана Кондратенко. - По поручению Главы государства ученые разработали концепцию, охватывающую все: от самообеспечения продуктами и импортозамещения технологий до развития экспортного потенциала. Эти принципы, заложенные десятилетия назад, продолжают работать на экономику предприятий и благосостояние людей сегодня. - Президент с первых дней независимости Беларуси определил продовольственную безопасность как безусловный приоритет, - напоминает наш эксперт Светлана Кондратенко. - По поручению Главы государства ученые разработали концепцию, охватывающую все: от самообеспечения продуктами и импортозамещения технологий до развития экспортного потенциала. Эти принципы, заложенные десятилетия назад, продолжают работать на экономику предприятий и благосостояние людей сегодня.





Настоящим прорывом для сельского хозяйства стала Программа возрождения и развития села, реализованная в 2005-2010 годах.

Она кардинально изменила не только облик полей, но и качество жизни на селе. Программа охватила все ключевые направления: от восстановления плодородия почв до внедрения передовых технологий в растениеводстве, животноводстве и переработке продукции.





Особое внимание уделялось крупнотоварному сектору, где создавался полный цикл аграрного бизнеса: производство сельхозсырья, его хранение, переработка и реализация. Государство вложило значительные средства в этот проект, обеспечив сельхозпроизводителей десятками тысяч единиц высокопроизводительной техники и оборудования - тракторов, зерноуборочных, картофеле-, свекло- и кормоуборочных комбайнов, зерноочистительно-сушильных комплексов.





- Это было очень дальновидное решение. Сегодня агрокомбинаты и агрохолдинги эффективно используют свои земли, строго соблюдая технологии. Не менее важно, что эти крупные сельхозпредприятия внедряют инновации - современные цифровые и интеллектуальные системы, включая технологии точного земледелия. Благодаря этому белорусская агросфера не отстает от мировых тенденций в АПК и повышает свою конкурентоспособность, - отмечает Светлана Кондратенко.





Десятилетиями принципы продовольственной безопасности лежат в основе всех государственных программ в сфере АПК - от первых до новой пятилетней государственной программы "АПК будущего" на 2026-2030 годы. Беларусь не растеряла советское наследие, а качественно его модернизировала, создав современный высокотехнологичный уклад. Это позволило не только сохранить потенциал и опыт, но и сделать сельское хозяйство прочным фундаментом благополучия страны.

- Не будет преувеличением сказать, что агропромышленный комплекс стал одним из драйверов национальной экономики, - подчеркивает эксперт. - Не будет преувеличением сказать, что агропромышленный комплекс стал одним из драйверов национальной экономики, - подчеркивает эксперт.





Доктор экономических наук Светлана Кондратенко приводит несколько цифр, иллюстрирующих настоящий прорыв в производительности за 30 лет. В 1995 году урожай зерновых и зернобобовых составил 5,5 миллиона тонн, а в 2025-м - в 1,7 раза больше. Производство овощей выросло в 2,6 раза (с чуть более миллиона тонн), а сахарной свеклы - в 5 раз (с 1,2 миллиона тонн). Производство молока увеличилось почти вдвое (с 5 миллионов тонн в 1995 году).





Что означают эти цифры для простого белоруса? Прежде всего, нет повода для беспокойства за продовольственное благополучие: в магазинах всегда будет достаточно отечественной продукции.





- Цены сегодня более доступны, чем в 2000-х годах, - уточняет эксперт. - Например, тогда на среднюю месячную зарплату можно было купить 36 килограммов говядины, сейчас - в три раза больше; свинины - 27 килограммов, сейчас - в 4,7 раза больше; твердого сыра - 21 килограмм, сейчас - в 2,9 раза больше.





Доля отечественных продуктов на полках магазинов вызывает обоснованную гордость. Сахар, сахарозаменители и сливочное масло практически на 100 % белорусские. Яйца, сыры, мука, картофель, морковь и свекла - все это продукция наших производителей. Особенно заметен прогресс в сегменте свежих овощей и фруктов.





- Это результат системной работы: модернизации хранилищ, расширения ассортимента и наращивания объемов производства, - отмечает доктор экономических наук Светлана Кондратенко. - Чтобы избежать дефицита в межсезонье, формируем стабилизационные фонды. На период 2026-2027 годов в торговые сети и учреждения социальной сферы планируется поставить около 165,5 тысячи тонн картофеля, капусты, свеклы, моркови, лука, яблок, огурцов и томатов. При этом качество и ценовая доступность остаются под жестким контролем руководства страны.

Комаровский рынок - витрина продовольственного изобилия





Продовольственная безопасность Беларуси обеспечивается по десяти ключевым группам товаров: от зерна и мяса до рыбы и фруктов. Стратегические ориентиры закреплены в Доктрине национальной продовольственной безопасности до 2030 года.

Ежегодно Национальная академия наук проводит масштабный мониторинг, охватывающий более 300 показателей - от доступности продуктов для населения до климатических рисков и состояния материально-технической базы сельхозпроизводителей. Итоговые отчеты, направляемые в Совет Министров, ложатся в основу государственных решений.





Сегодня более 1426 сельских населенных пунктов соответствуют высоким стандартам комфорта, которые Президент определил как "не ниже городских". Спустя 20 лет можно уверенно сказать: формат агрогородков вернул престиж сельскому труду. Ведь успехи АПК зависят от людей, и пока жива деревня, страна будет обеспечена собственными качественными продуктами.





- В агросферу приходит молодежь, которой предстоит отвечать за продовольственную безопасность страны, - подчеркивает Светлана Кондратенко. - Сегодня сельское хозяйство требует глубоких современных знаний: управления роботизированными комплексами, владения биотехнологиями и навыков прогнозирования урожая на основе больших данных о состоянии посевов.





Подготовка таких кадров начинается еще в школе - в стране работает более 700 агроклассов. Далее эстафету принимают колледжи и вузы. Государство создает все условия для закрепления специалистов на местах: предоставляет жилье, обеспечивает достойную оплату труда и возможности для карьерного роста. Аграрная отрасль сегодня - это динамичный сектор, куда направляется почти 14 % всех инвестиций в основной капитал страны. Рост реальных зарплат в АПК опережает другие сферы, доказывая, что в сельском хозяйстве можно построить успешную карьеру.





- Личное внимание Президента к развитию регионов и АПК имеет колоссальное значение, - резюмирует эксперт. - Прямой диалог с работниками на местах позволяет оперативно решать различного рода вопросы, обеспечивая стабильное развитие отрасли.

На "Дажынках" все поздравления - труженикам села





Одной из уникальных форм поддержки аграриев в Беларуси стал праздник «Дажынкi». Это не обычное торжество, а возможность продемонстрировать достижения отрасли и подчеркнуть престиж труда сельских тружеников. Победители уборочной кампании - комбайнеры, водители, операторы зерносушильных комплексов - получают заслуженное признание на самом высоком уровне.

Особое место среди них занимают молодые специалисты: для них высокая оценка их вклада в каравай страны становится мощным стимулом.





- Молодежь понимает: в сельском хозяйстве можно успешно развиваться, достойно зарабатывать и быть востребованным профессионалом, - отмечает доктор экономических наук Светлана Кондратенко.

Курс на 2030 год

Вектор развития агросферы на ближайшую пятилетку определен государственной программой "АПК будущего", которая сменила успешно реализованную программу "Аграрный бизнес" (2021-2025 годы). Цель амбициозна: создать систему, способную стабильно наращивать производство качественных продуктов питания и расширять экспортный потенциал.





В ближайшие пять лет Беларусь планирует выйти на внешние рынки не только с традиционными товарами, но и с продукцией с высокой добавленной стоимостью: сухими высокобелковыми молочными смесями, твердыми сырами, детским питанием, мясными полуфабрикатами и натуральными пищевыми ингредиентами.





- Главная цель программы - создание высокопроизводительного АПК. Запланирован серьезный рост на будущую пятилетку по всем направлениям: производство молока должно увеличиться в совокупности на 17 %, зерновых и зернобобовых - на 16 %, рапса - на 32 %, плодов и ягод - на 33 %, - уточняет Светлана Кондратенко.

Для повышения эффективности растениеводства будет оптимизирована структура посевных площадей с учетом агроклиматических особенностей каждого региона. Стратегическим приоритетом становится инновационное семеноводство: перед учеными поставлена задача довести долю семян сельхозкультур отечественной селекции до 80 %. Для повышения эффективности растениеводства будет оптимизирована структура посевных площадей с учетом агроклиматических особенностей каждого региона. Стратегическим приоритетом становится инновационное семеноводство: перед учеными поставлена задача довести долю семян сельхозкультур отечественной селекции до 80 %.





В животноводстве ставка делается на строительство и модернизацию молочно-товарных и мясных комплексов, что позволит автоматизировать процессы и повысить продуктивность и качество. Новым драйвером отрасли станет аквакультура - перспективное направление для импортозамещения и расширения ассортимента на внешнем и внутреннем рынках.





Важнейшим инструментом развития остается цифровизация. Внедрение "Цифровой платформы точного земледелия" позволит аграриям в режиме онлайн мониторить земельные ресурсы и контролировать каждый этап полевых работ. Это необходимо для безукоризненного соблюдения технологической дисциплины и сохранения урожая до последнего колоска.





Впереди у Беларуси еще не одна уборочная - спокойная, размеренная, рабочая. Но за этим спокойствием стоит труд тысяч людей, стратегическая дальновидность и твердое понимание: тот, кто кормит себя сам, обретает истинную независимость.





| Елена Крылова, журнал "Беларуская думка"; фото из архива БЕЛТА.





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