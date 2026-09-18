Формирование стартап-экосистемы. Почему ПВТ поддержал масштабный форум Space Day

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почему Парк высоких технологий поддержал масштабный форум Space Day 2026 и чем уникально молодежное стартап-движение в Беларуси, рассказала на брифинге для СМИ начальник Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова, передает корреспондент БЕЛТА.

Предпринимательское движение и форум Space Day зародились в БГУ около шести лет назад. За это время проект вырос из университетской инициативы в масштабное республиканское событие. Работа с технологическими проектами выстроена поэтапно: на стадии идеи поддержку начинающим стартаперам и предпринимателям оказывают общественное объединение StartUp Space и университетские стартап-центры, а проекты на стадии Seed могут продолжить развитие в стартап-центре Парка высоких технологий и подготовиться к дальнейшему масштабированию и вступлению в ПВТ.-0- Предпринимательское движение и форум Space Day зародились в БГУ около шести лет назад. За это время проект вырос из университетской инициативы в масштабное республиканское событие. Работа с технологическими проектами выстроена поэтапно: на стадии идеи поддержку начинающим стартаперам и предпринимателям оказывают общественное объединение StartUp Space и университетские стартап-центры, а проекты на стадии Seed могут продолжить развитие в стартап-центре Парка высоких технологий и подготовиться к дальнейшему масштабированию и вступлению в ПВТ.-0-





Фото Ярослава Зарецкого и ПВТ

Главный молодежный стартап-форум страны Space Day 2026 прошел 15 сентября в Минске. Событие собрало более 1,7 тыс. студентов, начинающих предпринимателей, экспертов и действующих фаундеров. Ключевыми темами стали акселерационные программы, гранты и поддержка молодых талантов.Анна Рябова отметила невероятную энергетику форума. "Экономический успех, самореализация, признание - те важные маркеры, которые ценят ребята, то, за чем они приходят в стартап-движение. Система отбора достаточно жесткая, но на выходе дает высокомаржинальные результаты. Ставим перед собой задачу в этом году вовлечь в нашу акселерацию 1 тыс. человек, - рассказала она. - К январю хотим увидеть сотни стартапов. Лучшие проекты от каждого вуза будут представлены на финальном конкурсе StartUp Generation".Она добавила, что это площадка для молодежи, которая желает реализовать свои амбиции, обменяться опытом, найти инвестора. ПВТ со своей стороны готов помогать расти тем компаниям, которые потом выйдут на мировой рынок и принесут немалые дивиденды стране.На форуме состоялась церемония награждения победителей конкурса грантов ПВТ: 30 студентов получили "ИТ-бонус ПВТ" (ежемесячную поддержку в размере 1 тыс. рублей в течение учебного года), три преподавателя отмечены грантами "За вклад в развитие ИТ-образования" в размере 5 тыс. рублей каждый.Стимулирующей выплаты "За вклад в развитие ИТ-образования" удостоены преподаватели из Белорусского государственного университета, Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой и Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины.Обладателями грантовой поддержки "ИТ-бонус ПВТ" стали студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, Брестского государственного технического университета, Белорусского государственного университета, Белорусского национального технического университета, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой, Белорусской государственной академии связи. По словам Анны Рябовой, численное преимущество было за представителями БГУИР, однако региональные университеты приятно удивили и составили достойную конкуренцию.Начальник Секретариата Наблюдательного совета ПВТ подчеркнула, что площадка форума - инструмент притока смелых, масштабных, иногда необычных идей. Проекты касались самых разных сфер - от применения искусственного интеллекта, обработки данных до прикладных решений для медицины, образования и др.Для ПВТ участие в Space Day - часть системной работы по формированию стартап-экосистемы страны. Глобальная экономическая архитектура претерпевает фундаментальные изменения, смещая фокус в сторону интеллектуальной и креативной экономики. Для Беларуси этот тренд открывает стратегические преимущества. "Ничто сейчас так дорого не ценится в мире, как креатив, инициативность, умноженные на предпринимательские компетенции. И здесь важно поддержать молодежь, создать условия для самореализации", - подчеркнула Анна Рябова.