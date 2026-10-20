Формат "ШОС+" может стать образцом проектной кооперации - премьер-министр Беларуси

Беларусь ответственно подходит к обеспечению равной и неделимой безопасности на евразийском пространстве и развитию многостороннего сотрудничества. "Буквально через две недели состоится четвертая Минская международная конференция по евразийской безопасности, а также первый Форум ШОС по устойчивому развитию. Мы рассчитываем на ваше активное участие. Подобные мероприятия лучше всего демонстрируют направленность наших общих усилий на достижение баланса между решением экономических, социальных задач и сохранением окружающей среды", - сказал премьер-министр.
"Твердо уверен, что любого рода инициативы не должны переводиться в политическую плоскость и блокироваться искусственными барьерами. Беларусь готова активно работать над тем, чтобы организация оставалась пространством для эффективного прикладного взаимодействия и сохраняла свою уникальную способность находить точки соприкосновения в самых разных сферах. В ШОС уже сформирован значительный потенциал как созданных в рамках организации механизмов взаимодействия, так и установленных партнерских отношений. Теперь наша общая задача - наполнить сотрудничество конкретным содержанием и обеспечить максимальную практическую отдачу, переходя от деклараций к проектам, от проектов к инвестициям, от инвестиций к производству и торговле", - отметил глава белорусского правительства.-0-
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