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Формат "ШОС+" может стать образцом проектной кооперации - премьер-министр Беларуси

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
20 октября 2026, 10:53

Формат "ШОС+" может стать образцом проектной кооперации - премьер-министр Беларуси

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Формат "ШОС+" имеет все возможности стать образцом проектной кооперации, так как вокруг организации не стремятся создать очередной блок, а планомерно выстраивают сеть экономических партнерств. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время заседания Совета глав правительств государств ШОС в расширенном составе, которое проходит сегодня в Таджикистане, передает корреспондент БЕЛТА. "Организация не должна становиться очередной закрытой интеграционной конструкцией. Ее преимущества - открытость, разнообразие экономик и стремление к сопряжению национальных интересов", - подчеркнул Александр Турчин.
Беларусь ответственно подходит к обеспечению равной и неделимой безопасности на евразийском пространстве и развитию многостороннего сотрудничества. "Буквально через две недели состоится четвертая Минская международная конференция по евразийской безопасности, а также первый Форум ШОС по устойчивому развитию. Мы рассчитываем на ваше активное участие. Подобные мероприятия лучше всего демонстрируют направленность наших общих усилий на достижение баланса между решением экономических, социальных задач и сохранением окружающей среды", - сказал премьер-министр. 
"Твердо уверен, что любого рода инициативы не должны переводиться в политическую плоскость и блокироваться искусственными барьерами. Беларусь готова активно работать над тем, чтобы организация оставалась пространством для эффективного прикладного взаимодействия и сохраняла свою уникальную способность находить точки соприкосновения в самых разных сферах. В ШОС уже сформирован значительный потенциал как созданных в рамках организации механизмов взаимодействия, так и установленных партнерских отношений. Теперь наша общая задача - наполнить сотрудничество конкретным содержанием и обеспечить максимальную практическую отдачу, переходя от деклараций к проектам, от проектов к инвестициям, от инвестиций к производству и торговле", - отметил глава белорусского правительства.-0-
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