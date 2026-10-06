Физлица в Беларуси с начала года продали на $1,817 млрд валюты больше, чем купили

Физлица в Беларуси остаются чистыми продавцами иностранной валюты. Общий объем купленной населением наличной и безналичной иностранной валюты за сентябрь составил $1,107 млрд, проданной - $1,314 млрд.
Компании - резиденты Беларуси в сентябре выступили чистыми покупателями иностранной валюты. За месяц они купили валюты на $676,6 млн в эквиваленте больше, чем продали. Общий объем купленной юрлицами иностранной валюты в сентябре составил $3,613 млрд, проданной - $2,937 млрд. В целом по итогам января - сентября чистая покупка иностранной валюты юрлицами составила $1,572 млрд.-0-