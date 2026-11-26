26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансирование новых программ планируют включить в расходную часть бюджета СГ на 2027 год, сообщил журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Виктор Николайкин на полях совместного заседания Комиссии Парламентского собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку и Комиссии Парламентского собрания по экономической политике, которое прошло 26 ноября в Минске и в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.



На совместном заседании депутаты отметили, что проект бюджета Союзного государства на 2027 год сформирован со значительным профицитом. По информации Постоянного комитета и министерств финансов государств-участников, при исполнении бюджета профицит планируется распределить в полном объеме за счет финансирования новых программ, проектов и мероприятий.



"Мы считаем, что деньги должны работать: деньги - товар - деньги. Поэтому большая работа в конце года проводится именно по заполнению расходной части бюджета", - сказал Виктор Николайкин.



Он отметил, что бюджет союзный, государство союзное, поэтому предложения идут как с Российской Федерации, так и со стороны министерства и ведомств Республики Беларусь. И формирование союзного бюджета наполняется с двух сторон.



По словам парламентария, предложения касаются, в частности, товаров союзного государства, импортозамещения. Необходимо выбрать те программы, которые действительно будут работать на благосостояние народов, союзного государства.



По информации пресс-службы Парламентского собрания Союза Беларуси и России, одним из направлений использования профицита предусматривается увеличение расходов на реализацию программы "Развитие пограничной безопасности Союзного государства" (2023-2027 годы).



Комиссии приняли решение рекомендовать Парламентскому собранию принять представленный проект бюджета на 2027 год в первом чтении и одобрить проект постановления по данному вопросу.-0-