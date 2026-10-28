Евразийская сахарная ассоциация оценила экспортный потенциал ЕАЭС в сезоне 2026-2027 годов

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийская сахарная ассоциация оценила экспортный потенциал Евразийского экономического союза в сезоне 2026-2027 годов. Руководители сахарных ассоциаций стран ЕАЭС доложили о темпах уборки и переработки свеклы, конъюнктуре цен на сахар на внутреннем рынке и на экспорт. Об этом шла речь на заседании Евразийской сахарной ассоциации в режиме видео-конференц-связи, сообщили БЕЛТА в концерне "Белгоспищепром".



Несмотря на погодные аномалии, зафиксированные в ряде регионов ЕАЭС в сентябре, текущие темпы закладки корнеплодов на переработку позволяют в целом рассчитывать на выполнение плановых показателей.



Сезон уборки сахарной свеклы в Беларуси идет полным ходом, остается убрать менее четверти площадей. В следующем году общий объем поставок на внутренний рынок сахара прогнозируется на уровне не ниже предыдущего периода. При этом "Белгоспищепром" подтверждает готовность обеспечить заявленные объемы сахара на экспорт по ЕАЭС и в третьи страны.



Обсуждались не только объемы выпуска сахара, но и производство побочной продукции - мелассы (патоки) и сушеного жома. Глубокая переработка вторичных ресурсов становится важным фактором рентабельности заводов, позволяя диверсифицировать экспортный портфель.



Эксперты представили анализ глобальной конъюнктуры сахара, волатильность мировых цен открывает для стран ЕАЭС новые рыночные ниши. С начала текущего года цены на сахар-сырец и белый сахар имеют тенденцию к колебаниям и отсутствию стабильного ценового коридора. С одной стороны, это никак не повлияет на поставки на внутренний рынок Беларуси, в том числе в части цен - с апреля 2022 года отпускные цены на сахар не меняются. С другой стороны, это хорошая возможность выйти на новые рынки, которые ранее были нам менее интересны с учетом ценовой конъюнктуры.



Также на заседании рассмотрено обеспечение специализированной свеклоуборочной и свеклопогрузочной техникой, запасными частями к ней.-0-