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Электромобилям - зеленый свет. Как в Беларуси будут расширять сеть зарядных станций

Опубликовано:

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Экономика
30 октября 2026, 10:11

Электромобилям - зеленый свет. Как в Беларуси будут расширять сеть зарядных станций

Переход на экологически чистый транспорт в мире демонстрирует рекордные темпы. Электробусы, электрогрузовики и коммунальная спецтехника стремительно меняют облик городов, а жители все чаще выбирают машины с зелеными номерами. В Беларуси парк электромобилей уже превышает 73 тыс., а в ближайшей перспективе вырастет в разы. О будущем электромобильности говорили на полях XXX Белорусского энергетического и экологического форума в Минске. Организаторами тематической научно-практической конференции выступили Министерство энергетики, ГПО "Белэнерго" и госкорпорация "Росатом". Мероприятие собрало широкий состав участников - представителей органов госуправления, крупных промышленных предприятий, экспертов. Как развивается зарядная инфраструктура - в материале БЕЛТА. 

От первых шагов к мощным хабам 

Основным государственным оператором зарядной инфраструктуры в стране выступает РУП "ПО Белоруснефть". Первая зарядная станция появилась еще в 2014 году, а спустя четыре года перед компанией была поставлена амбициозная задача сформировать условия для запуска полноценного рынка электротранспорта. 

"После появления достаточного количества зарядных станций стали массово появляться электромобили, а с развитием спроса, с 2023 года, - первые сторонние зарядные сети. Сегодня операторами, оказывающими услуги по зарядке электромобилей, выступают более 130 юридических лиц. Их количество продолжает стремительно расти. По состоянию на октябрь 2026 года из более чем 3 тыс. зарядных станций свыше 2,5 тыс. являются публичными и находятся в общем доступе", - рассказал главный специалист отдела развития бизнеса управления "Маланка" РУП "ПО Белоруснефть" Юрий Григоренко. 

Непосредственно производственным объединением эксплуатируется свыше 1 тыс. зарядных станций общей мощностью более 65 МВт. Также сеть государственного оператора объединяет свыше 400 зарядных станций более 70 сторонних партнеров. 

"Достижение зрелости рынка подтверждается рядом факторов. В первую очередь отмечаем перераспределение объема оказываемых услуг: снижение доли Минска и Минского района и рост спроса в областях. Это обусловлено как возросшей конкуренцией в столичном регионе, где представлены все крупнейшие операторы, так и существенным увеличением количества электромобилей в областных и районных центрах. Растет и обеспеченность электромобилей зарядными станциями. Если предыдущей зимой на один электромобиль приходилось менее 2 кВт зарядных станций общего пользования, то сегодня показатель достигает 2,4 кВт. В текущем году темпы возведения зарядных станций стали опережать темпы появления новых электромобилей", - отметил Юрий Григоренко.

Мировые тренды

В отрасли наблюдается переход на высоковольтную архитектуру аккумуляторных батарей, ускорение электрификации грузового транспорта и развитие формата зарядных хабов с супербыстрыми зарядными станциями. Еще недавно максимальные мощности зарядки электромобилей редко превышали 100 кВт. Теперь же всеми крупнейшими производителями анонсированы модели, поддерживающие сверхбыструю зарядку мощностью 300-400 кВт и более. В соответствии с запросом развивается и зарядная инфраструктура. Для зарядного хаба в Европе must-have - зарядные станции для зарядки легкового транспорта мощностью до 600 кВт и до 1000 кВт - для грузового. 

Что касается внедрения грузового электротранспорта, лидерами выступают Китай и Европа. На дорогах Беларуси представлено около 200-300 единиц коммерческой техники на электротяге в категории микроавтобусы и малотоннажные грузовики. При этом потенциал направления высокий.

Перспективы направления

В числе задач - создание системообразующей сети мощных зарядных хабов в крупных населенных пунктах и на основных автомагистралях. Также государственный оператор зарядной инфраструктуры нацелен на поддержку возведения медленных зарядных станций в местах длительного пребывания владельцев электрокаров, развитие программной среды для интеграции зарядных станций сторонних юридических лиц. 

Юрий Григоренко выделил такие знаковые объекты компании, как первые супербыстрые зарядные комплексы трассовой модели, расположенные на пересечении автомагистралей М-1 и М-4, а также вблизи Кобрина. Каждый такой комплекс позволяет обеспечить прирост потребления электрической энергии. В ближайшие годы будут реализованы пилотные проекты по установке зарядной станции с встроенной системой накопления электрической энергии в локации с ограниченным резервом мощности, по возведению ЭЗС вблизи фотостанции предприятия, созданию гибридной АЗС - комплекса, где под единым навесом будет реализована как заправка топливом автомобилей, так и зарядка электромобилей.

"Если говорить о перспективах ближайших пяти лет, то планируем установить около 1,5 тыс. быстрых и супербыстрых зарядных станций, в том числе в составе зарядных комплексов, а также 1,2 тыс. медленных зарядных станций преимущественно на территории многоквартирной жилой застройки. При этом понимаем, что важен не только количественный, но и качественный рост. Так, в текущем году компанией запущен собственный центр обработки данных. Это позволяет обеспечить максимальную защиту от любых внештатных ситуаций, контроль, гибкость всех сервисов компании, включая программное обеспечение, связанное с работой зарядной инфраструктуры", - отметил Юрий Григоренко.

В ближайшем будущем планируется и запуск единого мобильного приложения, которое объединит в себе сервисы как по зарядке, так и заправке топливом. Оказание услуг будет возможно буквально в пару кликов по экрану. При этом предполагается внедрение единой программы лояльности для клиентов вне зависимости от используемого транспортного средства.

Мнения экспертов

Председатель правления ассоциации электротранспорта "БЭТА" Сергей Худоешко считает драйвером электромобильной индустрии высоковольтные платформы.

"Массовый переход на 800-вольтовую архитектуру - не просто вопрос удобства, а выживания всей зарядной сети, - отметил он. - Старые 400-вольтовые машины берут максимум 70 киловатт и заряжаются по 40-50 минут. А современные 800-вольтовые модели принимают 300-480 киловатт и получают запас на 300-400 километров всего за 10-12 минут. Одна станция обслуживает 80 машин в сутки вместо 30."

Кроме того, батареи таких электромобилей - гигантский накопитель энергии на колесах. Они сгладят ночные пики и разгрузят сеть. 

Председатель Ассоциации производителей и операторов ЭЗС России (АПОЭ) Армен Сафарян в свою очередь выступает за использование возможностей государственно-частного партнерства для модернизации и развития зарядной инфраструктуры. Организация выступает ключевым партнером в вопросах интеграции рынков электротранспорта России и Беларуси. 

Надежда МАТВЕЕВА, 
БЕЛТА.-0-
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