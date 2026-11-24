24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспортные сделки на торгах Белорусской универсальной товарной биржи за 10 месяцев 2026 года выросли на 29% к уровню аналогичного периода 2025 года - до 5,58 млрд рублей. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.



"За 10 месяцев на торгах БУТБ достигнуты следующие результаты: проведено 2867 торговых сессий, объем сделок - более 15,1 млрд рублей. Экономический эффект для участников - порядка 532 млн рублей за счет более выгодных цен", - рассказали в министерстве.



В МАРТ также перечислили ключевые товарные группы. Экспорт - мясо-молочная продукция, пиломатериалы, льняное волокно, внутренний рынок - черные металлы, лесоматериалы, шроты масличных, мясная продукция, средства защиты растений, удобрения и кормовые добавки.



Биржевой рынок расширяется: на 31 октября 2026 года аккредитованы 41 292 компании, в том числе 9891 нерезидент из 84 стран. В октябре добавились еще 422 новые компании.



ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-