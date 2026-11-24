24 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Резиденты СЭЗ "Витебск" за девять месяцев нарастили экспорт товаров на 26,3%, обеспечив при этом общий рост основных показателей деятельности к аналогичному периоду 2025 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в свободной экономической зоне.



"В 2026 году в качестве резидентов СЭЗ "Витебск" зарегистрированы три белорусские организации с общим объемом инвестиций в основной капитал около 35 млн рублей. ООО "Биомика" планирует расширение производственных мощностей для увеличения выпуска ветеринарных лекарственных средств, а также создание производства ветеринарных шприцов. ООО "Двинатехнопром" организует производство гидроцилиндров и гидронасосов. ООО "Линия Сноса" ведет возведение площадок по сбору, хранению, подготовке, использованию и переработке отходов, вторичных материальных ресурсов. На предприятиях будет создано не менее 115 рабочих мест", - рассказали в администрации СЭЗ "Витебск".



По итогам девяти месяцев резиденты СЭЗ "Витебск" продемонстрировали рост основных производственно-экономических показателей к уровню аналогичного периода 2025 года. "Инвестиции в основной капитал составили 124,7%, объем производства продукции - 106,1%, выручка от реализации продукции - 108,7%, создано 339 рабочих мест, обеспечен рост экспорта товаров на 26,3% ($781,2 млн). В экономику региона привлечено $15,8 млн прямых иностранных инвестиций, в том числе на чистой основе $8,9 млн", - сообщили в администрации СЭЗ "Витебск".



Экспортно-импортные операции резидентов охватили 56 стран. Заметно увеличился экспорт в азиатские страны, в том числе в КНР в 2,2 раза. Открытое в мае нынешнего года представительство свободной экономической зоны "Витебск" в городе Циндао провинции Шаньдун уже дало практические результаты. Благодаря его содействию подписано три контракта на закупку компонентов для производства, готовится к отгрузке продукция по заключенным контрактам. Впервые осуществлены отгрузки в Сирию, Иорданию, Саудовскую Аравию, Португалию, Румынию.



"Продолжается переговорный процесс по пяти инвестиционным проектам предприятий, планирующимся к регистрации в СЭЗ "Витебск", с общим объемом инвестиций более 70 млн рублей. Это производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий, станков сферы тяжелого машиностроения, грузовой техники с электродвигателями на базе квадроциклов, монтажной пены, сэндвич-панелей, а также производство по патинированию меди, латуни и декоративной обработке нержавеющей стали", - добавили в администрации СЭЗ "Витебск".-0-