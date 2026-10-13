13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт продовольствия Беларуси может достичь рекордных $11 млрд в 2026 году. Об этом во время пресс-конференции заявила заместитель начальника управления экономики природного комплекса - начальник отдела экономики переработки продукции Министерства экономики Елена Шнаркевич, передает корреспондент БЕЛТА.



Как отметила Елена Шнаркевич, Президентом поставлена задача увеличить экспорт продовольствия до $12 млрд к 2030 году. "Несмотря на существующие сложности, производители успешно справляются с этой задачей. За последние два года экспорт продовольствия вырос почти на 20%", - сказала она.



Потребительские предпочтения постоянно меняются, поэтому производителям необходимо оперативно реагировать на новые тренды и обновлять ассортимент. На данный момент в пищевой промышленности делается акцент на глубокой переработке сырья. Флагманами экспорта остаются продукция молочной и мясной промышленности, и в текущей пятилетке основной вектор направлен на масштабную модернизацию производств. Правительство приняло решения о государственной поддержке белорусских производителей, включая льготное кредитование, которое пользуется спросом у предприятий отрасли.



В Беларуси развивается производство новых продуктов глубокой переработки молочного сырья. К ним относятся бычий лактоферрин, концентрат молочного белка и обезвоженный молочный жир. Эти продукты будут использоваться не только как импортозамещающие компоненты при производстве конечной продукции, но и для выхода на внешние рынки в сегменте здорового питания. "Бычий лактоферрин является новым для Беларуси продуктом. Его планируется применять не только в пищевой промышленности, но и в косметологии, фармацевтике и других направлениях, - добавила представитель Министерства экономики. - Ставка на высокомаржинальную продукцию должна быть оправданной. Государство создает условия, чтобы белорусские производители могли позиционировать себя на высоком уровне".



Качество белорусской пищевой продукции остается одним из ключевых конкурентных преимуществ отрасли. "Задача производителя - постоянно обновлять ассортимент, учитывать предпочтения потребителей и тренды завтрашнего дня", - подчеркнула Елена Шнаркевич. По ее словам, пищевая отрасль активно развивается и продолжает наращивать экспортный потенциал.-0-