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Экспорт и инвестиции: министр экономики рассказал, за счет чего Беларусь достигнет параметров прогноза-2027

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
30 сентября 2026, 12:52

Экспорт и инвестиции: министр экономики рассказал, за счет чего Беларусь достигнет параметров прогноза-2027

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр экономики Юрий Чеботарь прокомментировал в беседе с журналистами важнейшие показатели и параметры социально-экономического развития на 2027 год, которые сегодня утверждены указом №342, передает корреспондент БЕЛТА.
По его словам, все показатели увязаны с программой социально-экономического развития на 2026-2030 годы, в основе которой - благосостояние граждан, поэтому все направлено на решение этой главной задачи.

"За счет чего мы будем развиваться и достигать поставленных целей? В первую очередь это экспортная программа. В 2027 году предусмотрен рост экспорта на 2,9%. Самое главное, что мы продолжаем траекторию движения по освоению новых рынков дальней дуги. Все наши экспортеры будут продолжать получать поддержку в рамках действующих основных механизмов - указов №466 и №534. Также заработал эксперимент по поддержке логистики в страны дальней дуги. Все это будет создавать определенный каркас для выполнения задач в плане экспорта", - рассказал Юрий Чеботарь.

Выполняется Директива "О практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой". "Это наш второй торговый партнер. Мы ожидаем соответствующих результатов как по экспорту, так и по импорту, а также в сфере технологического развития", - отметил министр.
Второе направление - инвестиционная программа. На следующий год запланирован рост инвестиций на 3,1%. "Мы уже не первый год делаем ставку на это направление. Прежде всего это модернизация реального сектора экономики, появление новых производств. Мы сегодня ориентируем все наши предприятия на ускоренные темпы обновления машин и оборудования. Принят указ Президента "О стимулировании роботизации". Мы также продолжим нашу инициативу в плане поддержки проектов из регионов. Немаловажными являются рост производительности труда, наших компетенций, технологической самодостаточности, а также реализация совместных проектов с другими странами", - обратил внимание глава Минэкономики.

Что касается строительства жилья, особый акцент будет сделан на арендное - планируется увеличить темпы примерно в 1,5 раза. "Будет продолжено строительство основной социальной инфраструктуры, реализация Госинвестпрограммы, региональных программ. Все это будет формировать благоприятные условия для роста благосостояния населения", - подчеркнул Юрий Чеботарь.

Прирост реальных располагаемых денежных доходов населения планируется обеспечить на 3%. Но это не предел. "Мы уверены, что зарплата будет расти более высокими темпами, в том числе благодаря модернизации наших предприятий. Способствовать росту реальных доходов будут и умеренные темпы роста инфляции - не более 6%. Предпосылки к этому есть, в том числе хороший урожай в текущем году", - сделал акцент министр.

Валовый внутренний продукт, согласно прогнозным параметрам, в 2027 году вырастет на 1,9% к уровню 2026 года. "Прирост планируется около $7 млрд с достижением где-то $114-114,5 млрд. Будет обеспечен рост ВВП на душу населения, в том числе по паритету покупательной способности", - заключил глава Минэкономики.-0-

Фото Николая Петрова
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Министерство экономики Чеботарь
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