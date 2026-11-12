12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты выработают набор комплексных рекомендаций по развитию белорусской экономики. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Института экономики Национальной академии наук Денис Муха на полях Международной научно-практической конференции "Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты и перспективы", которая проходит в Минске 12-13 ноября.





"Сегодня мы проводим нашу традиционную ежегодную конференцию, посвященную стратегии развития экономики Беларуси, путям и инструментам ее реализации, существующим вызовам. Рассматриваем, какие меры, инструменты, механизмы нужны для дальнейшего ускорения экономического роста нашей страны, для реализации потенциала, которым Беларусь, безусловно, обладает. Также обсуждаем, как в современных достаточно сложных геополитических, геоэкономических условиях выстраивать стратегию взаимодействия с нашими внешними партнерами, как противодействовать санкционным и прочим ограничениям, с которыми сталкивается Беларусь, в том числе в рамках развития Союзного государства, в рамках участия в других интеграционных объединениях. Мы ожидаем, что в результате будет выработан набор комплексных рекомендаций по ускорению развития нашей страны, будут определены ключевые проблемы, ключевые вызовы, которыми нужно решить", - сказал Денис Муха.





Конференция, организованная Институтом экономики НАН Беларуси, собрала более 100 ведущих экспертов и ученых из Беларуси, России, Армении, Туркменистана, Вьетнама и других стран для обсуждения актуальных вопросов экономического развития. "Мы с нашими коллегами рассматриваем ключевые направления и механизмы, благодаря которым Беларусь, в том числе в кооперации с нашими партнерами, будет преодолевать существующие вызовы, обеспечивать нашу экономическую безопасность. Сегодня на площадке конференции собрались наши партнеры не только из научной, академической среды, но и представители органов государственного управления, деловых кругов, учреждений высшего образования. Ведущие ученые и специалисты в сфере экономики обсуждают не только теоретические, фундаментальные аспекты развития, но и прикладные задачи, инструменты, которые сейчас необходимо внедрять и активно использовать", - отметил директор института.





Обсуждение затрагивает различные сферы - от макроэкономического регулирования до вопросов совершенствования финансовой, налоговой, промышленной, социальной политики, развития науки, инноваций, повышения демографического потенциала, регионального развития. В том числе на повестке вопросы внешнеэкономической деятельности, освоения новых рынков и поиска новых партнеров. Среди других тем - развитие отечественного программного обеспечения, технологий искусственного интеллекта и беспилотных систем.





Главный ученый секретарь НАН Беларуси Василий Гурский во время пленарного заседания конференции зачитал приветственный адрес председателя Президиума НАН Владимира Караника. "Сегодня, когда мировая экономика переживает глубокие структурные изменения, усиливается технологическая конкуренция, трансформируются международные экономические связи, а новые вызовы требуют оперативных и взвешенных решений, особое значение приобретает научное осмысление направлений и механизмов устойчивого экономического развития нашей страны", - говорится в приветствии.





Глава НАН отметил, что экономика Беларуси нуждается не только в адаптации к меняющимся внешним условиям, но и в последовательном формировании собственных долгосрочных конкурентных преимуществ. Среди ключевых задач были названы повышение производительности труда, развитие высокотехнологичных производств, укрепление промышленного и научно-технологического потенциала, совершенствование инвестиционной среды, расширение экспортных возможностей и повышение эффективности использования национальных ресурсов.





"Решение этих задач невозможно без тесной интеграции науки, образования, государственного управления и бизнеса. Именно научные исследования позволяют выявлять долгосрочные тенденции, оценивать риски, разрабатывать обоснованные сценарии развития и предлагать инструменты, способные обеспечить устойчивость экономики в условиях неопределенности", - сказано в приветственном адресе.-0-