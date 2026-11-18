В 2026 году исполняется 15 лет со дня подписания Декларации о Евразийской экономической интеграции - исторического документа, который заложил фундамент современного Евразийского экономического союза. Принятая лидерами Беларуси, России и Казахстана в ноябре 2011 года, она определила вектор экономического развития региона на многие годы вперед и запустила масштабный процесс интеграции рынков, капиталов и рабочей силы стран-участниц.



В сентябре 1993 года страны СНГ предприняли первую попытку создания на постсоветском пространстве экономического межгосударственного объединения, подписав Договор о создании Экономического союза. Однако проект быстро зашел в тупик: уже в следующем году половина участников отказалась воплощать этот договор в жизнь.



В 1994 году в Московском государственном университете им.М.В.Ломоносова Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с идеей формирования Евразийского союза государств. И уже в июне того же года детально разработанный интеграционный проект был направлен главам государств, а затем появился и в прессе. Именно тогда впервые в официальном документе новое интеграционное объединение было названо Евразийским союзом.



6 января 1995 года было подписано соглашение о Таможенном союзе (ТС) между Беларусью и Россией, к которому в том же году присоединился Казахстан. Это соглашение "тройки" определило то ядро, которое до сих пор является двигателем интеграционных процессов на пространстве Евразии. Позже к соглашению присоединились также Кыргызстан и Таджикистан.



В феврале 1999 года стороны подписали договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве, согласно которому участники обязались завершить формирование ТС и перейти к формированию общего рынка.



10 октября 2000 года президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана в целях эффективного продвижения процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства учредили Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС).



В октябре 2007 года был подписан Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России. После этого ключевым ориентиром для этих стран стало устранение барьеров для свободного перемещения товаров во взаимной торговле и выгодных условий торговли ТС с третьими странами, а также развитие экономической интеграции.



В январе 2010 года Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России начал функционировать. Был введен в действие Единый таможенный тариф, отменены таможенное оформление и таможенный контроль на внутренних границах, а также обеспечено беспрепятственное движение товаров на территории трех государств. В декабре того же года были приняты 17 базовых международных договоров, создающих основу для начала функционирования Единого экономического пространства, а также подписана Декларация о формировании Единого экономического пространства трех стран.



18 ноября 2011 года президенты Беларуси, России и Казахстана Александр Лукашенко, Дмитрий Медведев и Нурсултан Назарбаев подписали Декларацию о евразийской экономической интеграции и Договор о Евразийской экономической комиссии. А уже в январе 2012 года вступили в силу международные договоры, формирующие правовую основу Единого экономического пространства трех стран, которые создали основу для свободного движения уже не только товаров, но и услуг, капитала и рабочей силы. В феврале того же года начала работу Евразийская экономическая комиссия со штаб-квартирой в Москве.



29 мая 2014 года в Астане лидеры Беларуси, России и Казахстана подписали Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), который вступил в силу 1 января 2015 года. Его предшественник, ЕврАзЭС, прекратил свое существование, а накопленные наработки стали основой для формирования нового уровня экономической интеграции на постсоветском пространстве.



Договоры о присоединении Армении и Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу были подписаны 10 октября 2014 года в Минске и 23 декабря того же года в Москве соответственно.



ЕАЭС был создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик, а также создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов. Евразийский экономический союз содействует свободному перемещению товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведению скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.



Высшим органом союза является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят главы государств - членов ЕАЭС. Его заседания проводятся не реже раза в год. Первое заседание с момента начала работы ЕАЭС состоялось 8 мая 2015 года в Кремле.



Второй уровень межгосударственных институтов представлен Евразийским межправительственным советом, в состав которого входят главы правительств государств-членов. Он обеспечивает реализацию и контроль за исполнением договоров, принятых в рамках ЕАЭС, дает поручения Евразийской экономической комиссии, а также осуществляет иные полномочия. Заседания проводятся не реже двух раз в год. Первое заседание состоялось 6 февраля 2015 года в Горках, в подмосковной резиденции главы российского правительства.



Кроме того, в структуре существует постоянно действующий наднациональный регулирующий орган союза, который формируют Совет Комиссии и Коллегия Комиссии - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Ее основными задачами являются обеспечение условий функционирования и развития союза, а также разработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках союза.



Помимо этого, существует Суд ЕАЭС - судебный орган союза, обеспечивающий применение государствами-членами и органами союза Договора о ЕАЭС и иных международных договоров в рамках союза.



Председательство в органах ЕАЭС передается каждый год следующей стране в алфавитном порядке. С 1 января 2026 года его осуществляет Казахстан.



За время существования объединения был проделан большой путь. Интеграция в рамках союза принесла заметные результаты и стала важным инструментом экономического развития для всех стран - членов ЕАЭС, в том числе и для Беларуси. Организация всегда открыта для вступления в нее любой страны, разделяющей ее основные цели и принципы, на условиях, согласованных государствами-членами.-0-