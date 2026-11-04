Экономика и гуманитарные связи. Посол Беларуси встретился с председателем Словацкой ТПП

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы экономического сотрудничества обсудили на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Словакии Игорь Фисенко с председателем Словацкой торгово-промышленной палаты Петером Мигоком. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Стороны обменялись мнениями о ситуации в регионе, состоянии и перспективах экономического взаимодействия двух стран, подчеркнув важность поддержания и развития деловых и гуманитарных контактов между Беларусью и Словакией.
Белорусский дипломат предложил организовать в 2027 году визит представителей словацких деловых кругов в Беларусь, в том числе для участия в работе выставок "Белагро" и "ИННОПРОМ", в целях интенсификации двусторонних торгово-экономических связей.
Собеседники условились скоординировать планы работы торгово-промышленных палат Беларуси и Словакии на следующий год, поддерживать контакты и развивать взаимовыгодное сотрудничество.-0-