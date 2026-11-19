19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Экономика Беларуси имеет потенциал, чтобы обеспечивать рынок с населением в 300 млн человек. На этот факт обратил внимание вице-премьер России Алексей Оверчук на I Деловом форуме Союзного государства "Интеграция" в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

"История распорядилась таким образом, что современная белорусская экономика - это производство товаров с высокой добавленной стоимостью, рассчитанное на внутренний рынок с населением, превышающим 300 млн человек, а также обладающее колоссальным экспортным потенциалом. Руководство Беларуси смогло не только сохранить этот потенциал, но и делать все для того, чтобы обеспечить своим производителям наилучшие конкурентные позиции на экспортных рынках", - сказал Алексей Оверчук.





/Будет дополнено/.-0-