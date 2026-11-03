Экономические проекты обсудил Алейник с послом по особым поручениям МИД Омана

Во встрече также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Султаната Оман в Республике Беларусь Нассер Сулейман Хамад аль-Харти.
Как рассказали в Совете Республики, стороны подробно обсудили активизацию межпарламентского диалога, подчеркнув его ключевую роль в сближении народов и укреплении доверия между государствами. Отдельное внимание было уделено продвижению миролюбивых инициатив, высокой оценке роли Беларуси в формировании евразийской архитектуры безопасности, а также взаимной поддержке на авторитетных международных площадках.
В ходе обстоятельного разговора акцент был сделан на практическом наполнении двусторонней повестки и углублении торгово-экономического партнерства. Обсуждалась реализация совместных инициатив в сфере промышленности, фармацевтики и обеспечения продовольственной безопасности, в том числе с задействованием механизмов совместных инвестиционных фондов и прорабатываемых проектов в регионах.
Сергей Алейник подчеркнул, что Совет Республики как палата территориального представительства готов оказать всемерное содействие и открыть любые двери для установления прямых партнерских связей между регионами Беларуси и губернаторствами (мухафазами) Омана.-0-
Фото Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь