ЕЭК устранила риск остановки добычи нефти в ЕАЭС из-за требований техрегламента

"Продление направлено на устранение риска остановки добычи нефти на многих месторождениях. Сейчас недропользователи не могут обеспечить содержание сероводорода в нефти в пределах, установленных техрегламентом, поскольку на рынке союза недостаточно безопасных поглотителей сероводорода", - пояснили причину в ЕЭК.-0- "Продление направлено на устранение риска остановки добычи нефти на многих месторождениях. Сейчас недропользователи не могут обеспечить содержание сероводорода в нефти в пределах, установленных техрегламентом, поскольку на рынке союза недостаточно безопасных поглотителей сероводорода", - пояснили причину в ЕЭК.-0-





Фото ЕЭК

28 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила действие переходных положений технического регламента Евразийского экономического союза на нефть. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК."До 1 января 2030 года продлены переходные положения технического регламента ЕАЭС "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию", - уточнили в пресс-службе.