ЕЭК устранила риск остановки добычи нефти в ЕАЭС из-за требований техрегламента

"До 1 января 2030 года продлены переходные положения технического регламента ЕАЭС "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию", - уточнили в пресс-службе.
"Продление направлено на устранение риска остановки добычи нефти на многих месторождениях. Сейчас недропользователи не могут обеспечить содержание сероводорода в нефти в пределах, установленных техрегламентом, поскольку на рынке союза недостаточно безопасных поглотителей сероводорода", - пояснили причину в ЕЭК.-0-
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