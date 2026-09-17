ЕЭК и Секретариат ШОС подписали план совместных мероприятий на 2027-2030 годы

"Документ предусматривает совместное участие представителей комиссии и Секретариата ШОС в ряде мероприятий, обмен информацией и опытом, подготовку аналитических материалов и докладов по экономической тематике. Планируется работа в сферах цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, таможенного регулирования, агропромышленного комплекса, применения санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер, защиты прав потребителей и других", - пояснили в пресс-службе.
"Теперь важно перевести взаимодействие стран Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества в плоскость конкретных экономических проектов и результатов", - отметил Бакытжан Сагинтаев.
Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Секретариатом ШОС был подписан в 2021 году.-0-
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