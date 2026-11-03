3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В администрациях районов Минска 11 ноября состоится единый день инвестора. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорисполкома.
В этот день с 9.00 до 11.00 инвесторы смогут задать интересующие их вопросы представителям администраций.
В горисполкоме отметили, что для получения подробной информации можно обращаться по контактным телефонам приемной, управления экономики, управления по архитектуре и строительству администрации соответствующего района Минска.-0-
Экономика
03 ноября 2026, 17:14
Единый день инвестора пройдет в Минске 11 ноября
Фото из архива
Новости рубрики Экономика
Главное
Топ-новости
Надо искать точки для деэскалации. Лукашенко привел в пример работу Лантратовой и Лубинца по Алешкам
Минская конференция по евразийской безопасности приобретает особое значение в современных условиях - представитель КНР
Бизнес и государство будут в равных долях участвовать в расходах на создание рабочих мест для инвалидов
С нами интереснее