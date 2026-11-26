Обращаться в суд могут и предприниматели из других государств, ведущие экономическую деятельность на общем пространстве. "Суд выполняет очень важную роль - по сути, является органом интеграционного правосудия в той сфере регулирования, где действует не один государственный суверен, а пять", - сказал Алексей Дронов. Обращаться в суд могут и предприниматели из других государств, ведущие экономическую деятельность на общем пространстве. "Суд выполняет очень важную роль - по сути, является органом интеграционного правосудия в той сфере регулирования, где действует не один государственный суверен, а пять", - сказал Алексей Дронов.





Он обратил внимание, что за правовыми механизмами стоит практическая задача - сохранить общее пространство развития и экономического взаимодействия. Его устойчивость зависит от добросовестного исполнения обязательств государствами-членами и самим союзом. "Все обязательства, которые берут на себя государства и союз, должны добросовестно соблюдаться и выполняться. Это важно не только для государств, но и для граждан, юридических лиц и всех, кто участвует в экономической деятельности", - подчеркнул председатель Суда ЕАЭС.

Расширение доступа к правосудию

Есть и вопросы, связанные с правами граждан. Алексей Дронов напомнил о деле, касавшемся медицинского страхования. По его словам, такие споры показывают, насколько важно согласовывать подходы государств при реализации прав, предусмотренных договором. "Социальная сфера не относится к областям единой политики союза: государства развивали свои системы по-разному. Но для реализации предусмотренных договором прав необходимо сотрудничество", - отметил он. Есть и вопросы, связанные с правами граждан. Алексей Дронов напомнил о деле, касавшемся медицинского страхования. По его словам, такие споры показывают, насколько важно согласовывать подходы государств при реализации прав, предусмотренных договором. "Социальная сфера не относится к областям единой политики союза: государства развивали свои системы по-разному. Но для реализации предусмотренных договором прав необходимо сотрудничество", - отметил он.

Председатель суда подчеркнул, что обсуждение права ЕАЭС требует профессиональной подготовки и широкого общественного понимания. Именно поэтому конференция объединяет представителей судебной системы, органов власти, академического сообщества и средств массовой информации. "Нам важно преодолевать недостаточную осведомленность общества о деятельности этой уникальной и важной международной организации", - сказал Алексей Дронов.

IX Международная конференция Суда ЕАЭС проходит в Минске 26-27 ноября. Ее участники обсуждают вопросы единообразного применения права союза, взаимодействия интеграционного, международного и национального права, а также роль Суда ЕАЭС в обеспечении правовой основы евразийской интеграции.-0- IX Международная конференция Суда ЕАЭС проходит в Минске 26-27 ноября. Ее участники обсуждают вопросы единообразного применения права союза, взаимодействия интеграционного, международного и национального права, а также роль Суда ЕАЭС в обеспечении правовой основы евразийской интеграции.-0-





Фото Максима Гучека

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единообразное применение права Евразийского экономического союза - необходимое условие развития интеграции и общего экономического пространства. Об этом журналистам рассказал председатель Суда ЕАЭС Алексей Дронов на IX Международной конференции "Единообразное применение права ЕАЭС как основополагающий принцип функционирования союза. Роль и потенциал Суда ЕАЭС", которая проходит в Минске 26-27 ноября, передает корреспондент БЕЛТА.По словам Алексея Дронова, важнейшим этапом развития союза стало подписание Договора о ЕАЭС в Астане 29 мая 2014 года. Документ не только учредил международную организацию региональной экономической интеграции, но и заложил систему права союза и институтов, обеспечивающих ее работу. "Создана система интеграционного права, нормы которой имеют прямое действие и непосредственно применяются на территории всех наших государств", - отметил председатель Суда ЕАЭС.Суд, подчеркнул он, рассматривает споры, вытекающие из договора и положений права союза. В частности, хозяйствующие субъекты - как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели - могут оспаривать решения, действия или бездействие Евразийской экономической комиссии, если считают их не соответствующими праву ЕАЭС.Отдельно Алексей Дронов остановился на вопросе доступа физических лиц к Суду ЕАЭС. Сейчас полномочия суда определены договором и Статутом, а его компетенция не подменяет полномочия национальных судов. Вместе с тем, по словам председателя, вопрос доступа физических лиц к правосудию союза уже обсуждается. Речь идет о случаях, когда Евразийская экономическая комиссия применяет меры в отношении физических лиц за нарушение общих правил конкуренции на трансграничных рынках.Суд ранее подготовил консультативное заключение по этой теме. На его основе были разработаны поправки к договору, которые, как сообщил Алексей Дронов, находятся на стадии ратификации. После завершения процедуры физические лица смогут оспаривать решения комиссии в предусмотренных договором случаях. "Это не означает, что можно будет обращаться в суд по любому вопросу. Речь идет только о тех случаях, которые будут установлены договором", - добавил он.Председатель суда также обратил внимание на необходимость диалога с национальными судебными системами. Именно национальные суды и органы власти применяют право союза в повседневной практике, поэтому единообразие невозможно обеспечить усилиями одного Суда ЕАЭС. "Цель деятельности суда - обеспечить единообразное применение права союза. Но решить эту задачу в одиночку мы не можем. Поэтому одно из важнейших направлений нашей работы - диалог с судебными системами государств-членов", - подчеркнул Алексей Дронов.Практическое значение права ЕАЭС проявляется в самых разных сферах - от таможенного регулирования и перемещения товаров до социальных гарантий и трудовых отношений. В качестве примера председатель Суда ЕАЭС привел дело о повышенных таможенных пошлинах, рассмотренное в июле. Оно затрагивало соотношение ответных мер на экономическое принуждение с принципами функционирования внутреннего рынка и свободой перемещения товаров.