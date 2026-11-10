Джалал-Абадская область Кыргызстана заинтересована в сотрудничестве с Беларусью по переработке молока и мяса

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Джалал-Абадская область может стать перспективной площадкой для размещения совместных с Беларусью производств с последующим выходом на рынки соседних государств. Об этом сообщил полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области Тилек Текебаев на пленарном заседании I Форума регионов Беларуси и Кыргызстана, передает корреспондент БЕЛТА.



"Кыргызстан и Беларусь имеют значительный потенциал для расширения торгово-экономических, инвестиционных, научно-технических и гуманитарных связей. Убежден, что наши регионы должны стать активными участниками этого процесса", - отметил Тилек Текебаев.



По его словам, Джалал-Абадская область занимает особое место в социально-экономической системе Кыргызской Республики. Территория составляет 33,7 тыс. кв.км, население превышает 1,4 млн человек. В области имеются возможности для дальнейшего развития горнодобывающей, перерабатывающей, пищевой, строительной и энергетической промышленности.



"Беларусь известна своими компетенциями в машиностроении, производстве сельскохозяйственной, специальной техники, промышленного оборудования, комплектующих. Заинтересованы в установлении прямого сотрудничества по таким направлениям, как создание совместных производственных предприятий, поставка и локализация сельскохозяйственной, специальной техники, модернизация действующих промышленных объектов, внедрение современных технологий, организация сервисных и ремонтных центров, подготовка квалифицированных специалистов", - сказал Тилек Текебаев.



Один из важных секторов - сельское хозяйство. Область производит значительный объем кукурузы, риса, картофеля, овощей, зерновых и бахчевых культур, фруктов. Развито животноводство. "Наша главная задача заключается не только в увеличении объемов производства сельскохозяйственной продукции, но и в развитии ее переработки. Видим большие перспективы сотрудничества в сферах строительства современных молокоперерабатывающих и мясоперерабатывающих предприятий, производства сыров, сливочного масла и другой молочной продукции, переработки, хранения и упаковки фруктов, овощей, селекции, семеноводства, племенного хозяйства, поставок сельскохозяйственной техники и оборудования", - добавил Тилек Текебаев.



Особенно заинтересован регион в изучении белорусского опыта развития молочной отрасли, животноводства, ветеринарного обслуживания, в сотрудничестве по модернизации энергетического оборудования, автоматизации производственных процессов. "Рассчитываем, что профессиональный опыт белорусских специалистов и технологические возможности предприятий двух стран станут основой для новых совместных инициатив. Для нас принципиально важно формировать новые точки экономического роста, создавать рабочие места и обеспечивать благоприятные условия для инвесторов", - подчеркнул Тилек Текебаев.



Еще одно направление взаимодействия - туризм. Джалал-Абадская область предлагает рассмотреть возможность организации совместных туристических маршрутов, обмена опытом и продвижения туристических продуктов.

"Мы рассматриваем Беларусь не только как дружественное государство, но и перспективного стратегического партнера, обладающего значительным производственным и технологическим научным опытом", - отметил Тилек Текебаев.-0-