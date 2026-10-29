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"Движемся достаточными темпами". Делегаты ВНС в Минске оценили ход выполнения Программы-2030

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
29 октября 2026, 14:39

"Движемся достаточными темпами". Делегаты ВНС в Минске оценили ход выполнения Программы-2030

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице прошло расширенное заседание Мингорисполкома с участием делегатов Всебелорусского народного собрания (ВНС). Участникам рассказали о ходе выполнения целевых показателей Мингорисполкома за январь - сентябрь 2026 года и предварительных результатах реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, передает корреспондент БЕЛТА.
Одной из участниц заседания стала делегат ВНС, директор коммунального производственного унитарного предприятия "Минскреклама" Татьяна Калитина. Она отметила, что анализировать выполнение программы социально-экономического развития на определенных этапах - правильная практика. "Это особенно важно перед третьим заседанием VII ВНС. Сегодня нам необходимо понимать, как движется выполнение программы города Минска, ведь она не может быть оторвана от Программы социально-экономического развития Беларуси, принятой на пятилетку. Нужно оценить, какими темпами мы движемся, выполняем ли намеченное или необходимо сконцентрировать усилия на отдельных направлениях. Мы голосовали за эти задачи и принимали их. Выполнение всех пунктов программы, утвержденной на заседании ВНС, обязательно, и приведет к росту благосостояния населения и страны", - сказала она.
По мнению Татьяны Калитиной, Минск движется к поставленным целям достаточными темпами. "Если говорить о предприятии, которое я представляю, есть основания полагать, что по итогам года будут выполнены все намеченные показатели. Надеюсь, мы также создадим задел на 2027 год", - добавила делегат.

Еще одной участницей заседания стала делегат ВНС, заместитель председателя правления одного из крупных банков страны Юлия Ясинская. Она отметила, что устойчивое развитие экономики за девять месяцев - результат большой работы и последовательной инвестиционной политики. "Как делегат ВНС и представитель банковского сектора, я вижу главную задачу в повышении благосостояния и качества жизни населения. Сегодня вся банковская система нацелена прежде всего на повышение уровня жизни людей - независимо от того, где они живут: в столице нашей родины или в небольшом районном центре", - сказала Юлия Ясинская.
 
По ее словам, средства банковской системы направляются туда, где они необходимы, - на развитие регионов. "Основным финансовым инструментом в этом направлении стала инициатива "Сильные регионы", - отметила делегат.

Юлия Ясинская уверена, что для обеспечения качества жизни необходимо создавать новые производства и рабочие места. "Как заместителя председателя ОО "Белорусский союз женщин", меня не может не радовать, что сегодня есть немало инструментов для развития женских инициатив в регионах. Например, бизнес-акселератор для женщин "Я расту". В этом году прошел третий сезон, в котором участвовали представительницы 19 регионов - более 300 женщин. Это небольшие экономические проекты, идеи были самые разные. Но мы понимаем, что женщина обеспечивает свою семью и заботится о будущем детей. Поэтому такие инициативы - тоже небольшой вклад в повышение благосостояния семьи", - отметила Юлия Ясинская.-0-

Фото Андрея Синявского
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