Достаточен ли объем золотовалютных резервов Беларуси, рассказали в Нацбанке





Основной функцией центральных банков Александр Егоров назвал обеспечение низкой и предсказуемой инфляции. "Есть также ряд других фундаментальных функций, от которых зависит долгосрочная устойчивость страны. В их числе - управление золотовалютными резервами. ЗВР - это подушка безопасности страны, и задача Национального банка - ее наращивать и обеспечивать надежность ее хранения. Уровень ЗВР сейчас - порядка $14-15 млрд. Много это или мало? Во-первых, это больше трех месяцев импорта, что соответствует рекомендациям МВФ. Во-вторых, этих денег хватит, чтобы выплатить весь краткосрочный внешний долг страны и еще останется. При этом в отличие от обычного человека государство не может просто положить деньги под матрас. Резервами нужно управлять. Часть хранится в физическом монетарном золоте, часть - в ликвидных иностранных активах и валютах", - отметил он.





Еще одна функция - обеспечение финансовой стабильности. "Экономика - это живой организм. В ней постоянно что-то происходит. Меняются мировые цены на сырье, перестраивается логистика. Задача Нацбанка - проводить регулярные стресс-тесты всей системы. Специалисты буквально моделируют сценарии "идеального шторма". Мы выявляем "узкие горлышки" заранее, чтобы ни одно предприятие, ни один вкладчик даже не почувствовали турбулентности", - подчеркнул первый заместитель председателя правления Нацбанка.





Также в числе фундаментальных функций Нацбанка - контроль исполнения валютного законодательства. "Деньги, заработанные белорусскими заводами и фабриками на экспорте, должны возвращаться в страну и работать на нашу экономику, а не оседать в мутных офшорных схемах. Нацбанк выстраивает прозрачную систему мониторинга внешнеторговых операций. Мы не мешаем честному бизнесу торговать со всем миром, не вмешиваемся в каждую операцию, но четко следим, чтобы валютная выручка своевременно приходила в Беларусь, поддерживая курс белорусского рубля", - сделал акцент Александр Егоров.





По его мнению, Беларусь сегодня идет в авангарде мировой регуляторной мысли. "Пока крупнейшие мировые регуляторы годами спорили, что делать с цифровыми активами, в Беларуси, в соответствии с решениями главы государства, пошли прагматичным путем. Национальный банк Беларуси стал первым центральным банком в мире, который начинает осуществлять полноценный надзор за криптобанками", - сказал первый заместитель председателя правления Нацбанка.





"Главная цель всей огромной, часто невидимой работы Нацбанка одна - рост благосостояния белорусов. Чтобы в нашей стране был полный порядок, платежи проходили мгновенно, сбережения были под защитой, а белорусский рубль работал на созидание и развитие нашей страны", - заключил Александр Егоров.-0-

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как Национальный банк Беларуси выполняет свои фундаментальные функции, рассказал в эфире телеканала "Первый информационный" первый заместитель председателя правления Нацбанка Александр Егоров, сообщает БЕЛТА.