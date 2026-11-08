Должен начать "генерить" доход. Крутой об ожидаемом эффекте от больших преобразований в Шкловском районе

8 ноября, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Система поддержки предприятий и инициатив в Шкловском районе будет трансформирована. На помощь со стороны государства смогут рассчитывать только те, кто способен на быструю отдачу. Об этом заявил журналистам глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, который принимает участие в республиканском обучающем семинаре о современных подходах к региональному развитию на примере Шкловского района, передает корреспондент БЕЛТА.Дмитрий Крутой обратил внимание, что сейчас отдельным предприятиям Шкловского района "нужно существенно подтянуть экономические показатели". От них нужна высокая эффективность, такое требование выдвигал глава государства во время нынешней рабочей поездки в регион."В перспективе двух-трех лет - снижение уровня дотационности района. В Шклове он за последние 5 лет находится на уровне 40%. Для района, которому уделяется такое повышенное внимание, это очень много. Поэтому экономика Шкловского района должна начинать генерить уровень доходов и налогов, достаточный для бездефицитного существования", - подчеркнул глава Администрации Президента.По его словам, каждая отрасль района в последние годы получила большое внимание со стороны государства и лично Президента. Эта поддержка выражалась и в деньгах, и в организационно-управленческих решениях, и в задействовании района в республиканских инициативах, например по использованию электробусов в пассажирском транспортном сообщении, расширению присутствия крупных торговых сетей в регионах и небольших населенных пунктах."Градус иждивенчества, о котором говорил в последние дни наш лидер, будет снижаться. И помогать будут только тем предприятиям, инвестпроектам, организациям, от которых ожидается быстрая отдача. Простого вбрасывания денег в районные инициативы не будет. Желательно, чтобы Шклов (подразумевается Шкловский район в целом. - Прим. БЕЛТА) к 2030 году, в рамках текущей пятилетки, вышел на бездотационный уровень, - продолжил он.Глава Администрации Президента обратил внимание, что требование Александра Лукашенко касается не только агропромышленного комплекса. Государством вложены значительные средства в различные отрасли. Например, в свое время в Шкловском районе построен завод газетной бумаги, проведена крупная модернизация бумажной фабрики "Спартак". "Сейчас они уже на пороге второй большой модернизации, в ближайшее время нашему лидеру будет представлен проект документа по шагам и дальнейшему развитию двух этих крупных предприятий", - отметил Дмитрий Крутой.Еще один пример - инфраструктурный проект по масштабной реконструкции очистных сооружений, который планируется завершить до конца года и который будет работать в том числе на обеспечение восьми промышленных предприятий.Что касается проводимого республиканского обучающего семинара, глава Администрации Президента пояснил, что задумка мероприятия была в том, чтобы его участники побывали на объектах и лично посмотрели на шкловский эксперимент, как его можно условно назвать. В первую очередь участникам семинара представлены преобразования в сфере АПК. Они масштабные и касаются организационной структуры, количества сельхозпредприятий, объемов инвестиций, восстановления существовавших ранее базовых сельхозорганизаций. "Здесь на примере одного регионального субъекта на расстоянии 3-40 километров можно все это увидеть", - отметил Дмитрий Крутой."Цель Президента, чтобы каждый председатель райисполкома увидел своими глазами и, переложив (увиденное. - Прим. БЕЛТА) на свой район, принял решение, что для его района наиболее оптимально", - добавил он.Например, машинный двор и мехмастерские хозяйства "Городец", возможно, не везде нужно тиражировать именно в таком виде. Но полезные элементы, которые можно использовать, там, безусловно, есть.Или показательный пример МТК "Говяды", который, по словам Дмитрия Крутого, фактически пережил второе возрождение. Как и многие другие, он был построен в 2012-2014 годах, но за последние несколько лет хозяйство значительно ухудшило свои показатели. В первую очередь из-за нарушений технологической дисциплины. Сейчас приняты меры, чтобы как можно быстрее вывести хозяйство на самоокупаемость и дальнейшую стабильную работу.Полезный для регионов пример организации работы - база переработки и хранения минеральных удобрений в Шклове компании "Агромаш". Она выступает в Могилевской области как оператор, отвечающий за распределение 90% всех видов минеральных удобрений - такой пример областной централизации. У нее 8 площадок, одна из которых в Шклове и была восстановлена одной из первых. "Это позволяет решить проблему работы с одним из самых дефицитных, дорогих и востребованных на внешних рынках ресурсов - минеральными удобрениями", - сказал Дмитрий Крутой.-0-