Должен начать "генерить" доход. Крутой об ожидаемом эффекте от больших преобразований в Шкловском районе

8 ноября, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Система поддержки предприятий и инициатив в Шкловском районе будет трансформирована. На помощь со стороны государства смогут рассчитывать только те, кто способен на быструю отдачу. Об этом заявил журналистам глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, который принимает участие в республиканском обучающем семинаре о современных подходах к региональному развитию на примере Шкловского района, передает корреспондент БЕЛТА.
"В перспективе двух-трех лет - снижение уровня дотационности района. В Шклове он за последние 5 лет находится на уровне 40%. Для района, которому уделяется такое повышенное внимание, это очень много. Поэтому экономика Шкловского района должна начинать генерить уровень доходов и налогов, достаточный для бездефицитного существования", - подчеркнул глава Администрации Президента.
По его словам, каждая отрасль района в последние годы получила большое внимание со стороны государства и лично Президента. Эта поддержка выражалась и в деньгах, и в организационно-управленческих решениях, и в задействовании района в республиканских инициативах, например по использованию электробусов в пассажирском транспортном сообщении, расширению присутствия крупных торговых сетей в регионах и небольших населенных пунктах.
"Градус иждивенчества, о котором говорил в последние дни наш лидер, будет снижаться. И помогать будут только тем предприятиям, инвестпроектам, организациям, от которых ожидается быстрая отдача. Простого вбрасывания денег в районные инициативы не будет. Желательно, чтобы Шклов (подразумевается Шкловский район в целом. - Прим. БЕЛТА) к 2030 году, в рамках текущей пятилетки, вышел на бездотационный уровень, - продолжил он.
Глава Администрации Президента обратил внимание, что требование Александра Лукашенко касается не только агропромышленного комплекса. Государством вложены значительные средства в различные отрасли. Например, в свое время в Шкловском районе построен завод газетной бумаги, проведена крупная модернизация бумажной фабрики "Спартак". "Сейчас они уже на пороге второй большой модернизации, в ближайшее время нашему лидеру будет представлен проект документа по шагам и дальнейшему развитию двух этих крупных предприятий", - отметил Дмитрий Крутой.
Еще один пример - инфраструктурный проект по масштабной реконструкции очистных сооружений, который планируется завершить до конца года и который будет работать в том числе на обеспечение восьми промышленных предприятий. Что касается проводимого республиканского обучающего семинара, глава Администрации Президента пояснил, что задумка мероприятия была в том, чтобы его участники побывали на объектах и лично посмотрели на шкловский эксперимент, как его можно условно назвать. В первую очередь участникам семинара представлены преобразования в сфере АПК. Они масштабные и касаются организационной структуры, количества сельхозпредприятий, объемов инвестиций, восстановления существовавших ранее базовых сельхозорганизаций. "Здесь на примере одного регионального субъекта на расстоянии 3-40 километров можно все это увидеть", - отметил Дмитрий Крутой.
"Цель Президента, чтобы каждый председатель райисполкома увидел своими глазами и, переложив (увиденное. - Прим. БЕЛТА) на свой район, принял решение, что для его района наиболее оптимально", - добавил он.
Например, машинный двор и мехмастерские хозяйства "Городец", возможно, не везде нужно тиражировать именно в таком виде. Но полезные элементы, которые можно использовать, там, безусловно, есть.
Или показательный пример МТК "Говяды", который, по словам Дмитрия Крутого, фактически пережил второе возрождение. Как и многие другие, он был построен в 2012-2014 годах, но за последние несколько лет хозяйство значительно ухудшило свои показатели. В первую очередь из-за нарушений технологической дисциплины. Сейчас приняты меры, чтобы как можно быстрее вывести хозяйство на самоокупаемость и дальнейшую стабильную работу.
Полезный для регионов пример организации работы - база переработки и хранения минеральных удобрений в Шклове компании "Агромаш". Она выступает в Могилевской области как оператор, отвечающий за распределение 90% всех видов минеральных удобрений - такой пример областной централизации. У нее 8 площадок, одна из которых в Шклове и была восстановлена одной из первых. "Это позволяет решить проблему работы с одним из самых дефицитных, дорогих и востребованных на внешних рынках ресурсов - минеральными удобрениями", - сказал Дмитрий Крутой.-0-
Экономика
08 ноября 2026, 16:08
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