Доллар подорожал, юань и российский рубль подешевели на торгах 15 сентября Опубликовано: Экономика 15 сентября 2026, 13:39 Доллар подорожал, юань и российский рубль подешевели на торгах 15 сентября Фото из архива 15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар подорожал, юань и российский рубль подешевели на торгах 15 сентября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подорожал на 0,0026 рубля - его курс составил 3,0286 рубля.Курс юаня понизился на 0,0069 рубля и составил 4,5162 рубля за 10 юаней.Курс российского рубля стал ниже на 0,0096 рубля и составил 3,5999 рубля за 100 российских рублей.-0- Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах Теги Беларусь курсы валют Новости рубрики Экономика Сколько автомобилей планирует произвести "БЕЛДЖИ" по итогам года, рассказали на предприятии Цифровизация в госуправлении, агропром. Резиденты ПВТ представили свои технологии делегации из Зимбабве Национальную экспозицию Беларуси представят на "ЭКСПО-2027" в Белграде В Беларуси реализован пилотный проект по централизованным закупкам средств защиты растений на биржевых торгах Рентабельность реализованной продукции и услуг в Беларуси за январь-июль составила 8,1% Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-августе увеличилось на 6,5% Главная Доллар подорожал, юань и российский рубль подешевели на торгах 15 сентября Главное Подробности нового раунда переговоров Лукашенко со спецпосланником США Коулом Военная, демографическая и продовольственная безопасность. Какие законопроекты рассмотрят депутаты на сессии Хренин прибыл с рабочим визитом в Китай "Гигабитный" 5G-интернет МТС покрыл более 400 квадратных километров Беларуси Топ-новости "Это абсолютная неправда". Лукашенко на встрече с Коулом развеял фейк, который разгоняют беглые на Западе Лукашенко: Беларусь открыта для обсуждения с США любых вопросов, но надо неукоснительно соблюдать договоренности Власти США услышали заявление Лукашенко о необходимости возвратить "застрявшие" в банке деньги Перцов о концерте-реквиеме "Каждый третий": привозим его в Россию, потому что здесь люди способны понять нашу трагедию Уникальную операцию по коррекции недостаточности трикуспидального клапана провели в Беларуси В Беларуси проводится командно-штабное учение с Западным оперативным командованием Беларусь и Зимбабве готовятся к заседанию совместной комиссии по сотрудничеству Мининформ рекомендует отдавать предпочтение национальным видеоплатформам Подумайте 5 секунд перед кликом: какие правила цифровой безопасности стоит повторить с детьми в начале учебного года Блок законопроектов в сфере агропромышленного комплекса рассмотрен депутатами Республиканский диктант ко Дню народного единства напишут в Беларуси 17 сентября Музыкальные ребусы, командный квиз, видеопривет. Чем впечатлила акция "Беларусь адзіная" молодежь в Жлобине Генсек ОДКБ: инициатива Беларуси по Евразийской хартии заслуживает пристального внимания в мире Национальную экспозицию Беларуси представят на "ЭКСПО-2027" в Белграде Белгидромет: в ближайшие дни погода будет благоприятна для уборочных работ С нами интереснее погода тв программа БЕЛТА + курсы Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме" Проект "Страна говорит"