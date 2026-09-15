



15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар подорожал, юань и российский рубль подешевели на торгах 15 сентября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подорожал на 0,0026 рубля - его курс составил 3,0286 рубля.Курс юаня понизился на 0,0069 рубля и составил 4,5162 рубля за 10 юаней.Курс российского рубля стал ниже на 0,0096 рубля и составил 3,5999 рубля за 100 российских рублей.-0-