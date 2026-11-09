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Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 9 ноября 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
09 ноября 2026, 13:30

Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 9 ноября 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 9 ноября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на 0,0055 рубля - его курс составил 2,9976 рубля.

Курс юаня стал выше на 0,0085 рубля и стал 4,4951 рубля за 10 юаней.

Курс российской валюты понизился на 0,0052 рубля и составил 3,6532 рубля за 100 российских рублей.-0- 

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