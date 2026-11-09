Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 9 ноября Опубликовано: Экономика 09 ноября 2026, 13:30 Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 9 ноября Фото из архива 9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 9 ноября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подорожал на 0,0055 рубля - его курс составил 2,9976 рубля.Курс юаня стал выше на 0,0085 рубля и стал 4,4951 рубля за 10 юаней. Курс российской валюты понизился на 0,0052 рубля и составил 3,6532 рубля за 100 российских рублей.-0- Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах Теги Беларусь валюта курсы валют Добавить сайт в предпочтительные источники Новости рубрики Экономика Перспективные проекты в Гродненской области обсуждают с Китайской корпорацией поддержки науки и технологий Беларусь примет участие в формировании инфраструктуры межбиржевой торговли Физлица в Беларуси с начала года продали почти на $1,9 млрд валюты больше, чем купили Более 11,3 млн тонн зерна с учетом рапса и кукурузы намолотили в Беларуси Производство грузовых электромобилей могут наладить в Брестской области Должен начать "генерить" доход. Крутой об ожидаемом эффекте от больших преобразований в Шкловском районе Главная Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 9 ноября Главное Лукашенко: все районы в Беларуси по уровню развития должны стать не хуже Шкловского Лукашенко об АПК Витебской области: в ближайшее время разберемся, как там жить и что делать Вольфович на встрече секретарей совбезов СНГ в Москве подчеркнул последовательность Минска в продвижении мирной повестки Программа "Мост" становится еще выгоднее: Беларусбанк снизил вознаграждение для партнеров до 0,7% Топ-новости "Будьте хозяевами на своей земле". Лукашенко требует вовлекать в оборот заброшенные участки Лукашенко: настало время возвращать к жизни поймы рек, и не только Припяти Вольфович: Беларусь готова к контактам с Западом Прямые телефонные линии пройдут 14 ноября в облисполкомах и Мингорисполкоме Дожди придут вместе с потеплением, но в выходные снова похолодает. Какой будет погода 10-15 ноября Более 11,3 млн тонн зерна с учетом рапса и кукурузы намолотили в Беларуси Перспективные проекты в Гродненской области обсуждают с Китайской корпорацией поддержки науки и технологий Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 9 ноября Свобода и стиль: Уникальные квартиры с панорамными окнами в домах "Сад Эрмитаж" и "Камелегдан" с выгодой Более 1,9 тыс. фур ожидают на границе въезда в Евросоюз - ГПК "Страсти были нешуточные". Как прошел пятый чемпионат по колке дров среди СМИ "Высокий уровень в условиях серьезной конкуренции". Глава НОК поздравил самбистов с успехом на ЧМ WB Тaxi начинает работу в Могилеве 11 ноября Беларусь призывает Европу остановиться, чтобы мир избежал худшего сценария - Коротченко Приоритет благополучию подопечных, а не контенту: блогер рассказала, почему не ведет онлайн-стримы С нами интереснее БЕЛТА + тв программа погода курсы Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"