Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 29 сентября Опубликовано: Экономика 29 сентября 2026, 13:26 Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 29 сентября Фото из архива 29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 29 сентября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подорожал на 0,0028 рубля - его курс составил 3,0285 рубля.Курс юаня повысился на 0,0117 рубля и составил 4,5257 рубля за 10 юаней. Курс российского рубля стал ниже на 0,0009 рубля и составил 3,5882 рубля за 100 российских рублей.-0- Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах Теги Беларусь валюта курсы валют Новости рубрики Экономика От станкостроения до туризма. Губернатор Ульяновской области обозначил ключевые направления сотрудничества с Беларусью Как БМЗ формирует портфель заказов на метизную продукцию, рассказали на предприятии Ульяновская область России предлагает Беларуси наладить совместное производство "союзных станков" Губернатор Ульяновской области: промышленная кооперация с Беларусью дает ощутимые результаты "Атлант" стал резидентом СЭЗ "Минск" На "ИННОПРОМ. Беларусь" представят один из самых мощных тракторов в мире - новую разработку МТЗ Главная Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 29 сентября Главное Лукашенко: политика многовекторности никак не отдаляет Беларусь от России "Требуется филигранный подход к работе". Коллективу МАРТ представили нового руководителя В Минске проходит заседание Совета постоянных представителей государств - участников СНГ 7% остаются: повышенный мани-бэк по Карте учащегося Беларусбанка продлен до конца года Топ-новости Лукашенко подчеркнул заинтересованность Беларуси в совместном с Россией развитии самолетостроения Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным по азотному комбинату и предложил подключить США Лукашенко на примере Китая рассказал о важности не отвергать наследие, а брать из него лучшее Белорусская делегация во главе с Кочановой прибыла в Узбекистан для участия в межпарламентском форуме БИСИ под руководством нового директора ориентирован на выполнение стратегических исследований - Перцов Не особые условия, а равные возможности: как меняется подход к инклюзивному трудоустройству Семь белорусов в шести видах спорта выступят на юношеской Олимпиаде в Сенегале Как выбирают экспонаты в Национальный музей Беларуси, рассказал министр культуры От станкостроения до туризма. Губернатор Ульяновской области обозначил ключевые направления сотрудничества с Беларусью Снопков представил коллективу Госстандарта нового руководителя Лучших педагогов области чествовали в Могилеве Поезд Адлер-Минск проследует измененным маршрутом через Оршу В Минске проходит суперфинал конкурса профмастерства педработников "Учитель года Беларуси" A1 Tech Day пройдет в Минске в новом формате Новый сервис по доставке багажа пассажирам заработал в Национальном аэропорту Минск С нами интереснее курсы тв программа погода БЕЛТА + Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"