Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 25 ноября Опубликовано: Экономика 25 ноября 2026, 13:25 Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 25 ноября Фото из архива 25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 25 ноября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подорожал на 0,0111 рубля - его курс составил 3,0065 рубля.Курс юаня стал выше на 0,0137 рубля и стал 4,5055 рубля за 10 юаней. Курс российской валюты понизился на 0,0024 рубля и составил 3,6572 рубля за 100 российских рублей.-0- Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах Теги Беларусь валюта курсы валют Добавить сайт в предпочтительные источники Новости рубрики Экономика Совет ЕЭК рекомендовал странам ЕАЭС координировать участие в выставочных мероприятиях в третьих странах Готовую мясную продукцию будут маркировать в ЕАЭС по единым правилам Рыженков: рост товарооборота Беларуси и России по итогам 2026 года ожидается на более чем 20% Беларусь и Россия планируют расширять применение биржевых инструментов в торговле Беларусь и Туркменистан наметили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества "Ивацевичдрев" втрое увеличит мощности со строительством нового завода Главная Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 25 ноября Главное "От нас кое-что зависит". Лукашенко высказался о роли Беларуси в структуре европейской безопасности Лукашенко принял решение о внесении в парламент законопроекта о пенсиях военнослужащих Лукашенко озвучил планируемую повестку предстоящего в декабре заседания ВНС Беларусбанк предлагает интернет-облигации с доходностью выше ставки рефинансирования Топ-новости Лукашенко ответил, кто будет в Беларуси Президентом после него Лукашенко назвал полной чепухой домыслы о воинственных планах Беларуси Лукашенко в интервью Le Point высказался о своем стиле правления и честности белорусских выборов Лукашенко ответил на вопрос о возможности вывода из Беларуси ракет, способных нести ядерное оружие Проверка системы формирования и подготовки народного ополчения проходит в Витебской области Новый этап в развитии. Хозяевам агроусадеб разъяснили изменения в работе и возможности для кредитования Рыженков: совместные с МИД РФ коллегии - серьезный инструмент по выработке согласованной политики в области внешних действий Въезда в ЕС ожидают более 3 тыс. фур и 110 легковых автомобилей Только до 30 ноября! В сети магазинов "Поле Кветак", "Белорусский лен", "Да Дому" проходит акция. И это нужно видеть! Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 25 ноября Добро с пользой: о каком подарке мечтают дети из детских домов Борщевой набор с пятикратным запасом: в Минсельхозпроде рассказали о формировании стабфондов Более 2 тыс. участников и фокус на ИИ: как прошел юбилейный A1 Tech Day в Минске На Шри-Ланке спасли белоруску, которую унесло в открытое море "Пройдет на высоком уровне". Косинец рассказал о подготовке к заседанию ВНС и его повестке С нами интереснее курсы погода БЕЛТА + тв программа Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"