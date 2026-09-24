Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 24 сентября Опубликовано: Экономика 24 сентября 2026, 13:36 Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 24 сентября Фото из архива 24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 24 сентября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подорожал на 0,0111 рубля - его курс составил 3,0316 рубля.Курс юаня повысился на 0,0177 рубля и составил 4,5305 рубля за 10 юаней. Курс российского рубля стал ниже на 0,0111 рубля и составил 3,5843 рубля за 100 российских рублей.-0- Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах Теги Беларусь валюта курсы валют Новости рубрики Экономика Белстат: сферу машиностроения в Беларуси представляют более 1,8 тыс. предприятий Отношения с Рязанской областью находятся в фазе активного поступательного развития - "Белгоспищепром" Брестская область нацелена сотрудничать с Санкт-Петербургом в судостроении От поставок к совместным проектам: как Беларусь и Россия развивают кооперацию в животноводстве Чеботарь: рост инвестиционной активности - ключ к сбалансированному развитию регионов В Беларуси усовершенствуют законодательство в сфере аквакультуры и животноводства Главная Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 24 сентября Главное Лукашенко: Беларуси и Пакистану следует интенсифицировать отношения в сфере экономики Обеспечить рынок отечественными яблоками. Премьер-министр посетил фермерское хозяйство в Молодечненском районе Совет Республики и Сенат Пакистана подписали меморандум о взаимопонимании Рост экспорта и снижение складских запасов: в Минпроме подвели итоги работы за 9 месяцев Топ-новости Лукашенко предлагает провести серьезную ревизию отношений Беларуси и Пакистана Заявления, встречи и международные договоренности. Новые подробности визита Рыженкова в Нью-Йорк Взвешенный подход и пресечение злоупотреблений. ВС даст разъяснения по разрешению споров в сфере аренды Чеботарь: рост инвестиционной активности - ключ к сбалансированному развитию регионов Мининформ Беларуси осудил решение Латвии ограничить распространение "Радио Беларусь" Таможенная граница становится технологичнее. В Бресте выработали подходы к упрощению процедур в ЕАЭС В Витебской области начался отопительный период Белстат: сферу машиностроения в Беларуси представляют более 1,8 тыс. предприятий Курс на спортивную грамотность. Образовательный семинар для атлетов и тренеров прошел в НОК "Счастья вашему дому". В Кореличах торжественно открыли новостройку на 49 квартир "Мама "сочинила" для меня профессию". Как режиссер-мультипликатор Елена Турова почти 40 лет создает сказочные миры "Распад всего повсюду". Эксперт прокомментировал положение центров политической силы в мире Следователи раскрыли подробности о работе колл-центра под ширмой международных компаний В Беларуси выберут лучший детский лагерь Общее прошлое, общее будущее. Патриотический форум молодежи Союзного государства стартовал в БГУ С нами интереснее БЕЛТА + тв программа погода курсы Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"