Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 23 сентября Опубликовано: Экономика 23 сентября 2026, 13:49 Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 23 сентября Фото из архива 23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 23 сентября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подорожал на 0,0054 рубля - его курс составил 3,0205 рубля.Курс юаня повысился на 0,0067 рубля и составил 4,5128 рубля за 10 юаней. Курс российского рубля стал ниже на 0,0032 рубля и составил 3,5954 рубля за 100 российских рублей.-0- Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах Теги Беларусь валюта курсы валют Новости рубрики Экономика Локализация производства сельхозтехники и изучение опыта. Делегация Брестской области посетит Бразилию Среднее звено управления восстановят в агроорганизациях Могилевской области БелТПП организует бизнес-курс для обучения предприятий основам выхода на зарубежные рынки Беларусь и Узбекистан планируют расширить биржевую торговлю текстильной продукцией Национальный банк определил порядок отнесения платежных систем к типам значимости Стратегия экспорта и инвестиции. Развитие фармпромышленности рассмотрели в правительстве Главная Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 23 сентября Главное Акцент на арендное жилье. Как и где строить заветные квадраты - тема совещания у Лукашенко Проверка боеготовности по поручению Президента продолжается в ВВС и войсках ПВО Крутой: управленческая вертикаль в крупных сельхозорганизациях требует донастройки Актуальные вопросы международной и внутренней повестки. Третью часть масштабного социсследования презентовали в Минске Топ-новости Стратегия экспорта и инвестиции. Развитие фармпромышленности рассмотрели в правительстве Турчин: уважение к старшим - залог здорового и сильного общества Совет Республики одобрил ратификацию соглашения с Россией о взыскании задолженности по исполнительным документам Беларусь и Вьетнам отметили позитивную динамику в сфере военного сотрудничества Взаимодействие оборонных ведомств Беларуси и Вьетнама опирается на прочную историческую основу - Минобороны Около 404 тыс. детей отдохнули в летних лагерях Беларуси в этом году Торговля, мир и новые проекты. Что обсуждал Рыженков с главами МИД на полях Генассамблеи ООН Ведущие ортопеды Беларуси и Швейцарии проводят уникальный мастер-класс в Минске Мемориалу "Курган Славы" присвоен статус памятника международного значения "Нет ни формулы, ни понимания". Политический эксперт о зарождении нового миропорядка Паспорта готовности к отопительному сезону в Беларуси получили около 98% теплоисточников и потребителей Молодежь сегодня не считает карьеру и семью взаимоисключающими понятиями - Шпилевская на женском форуме Белагропромбанк с 1 октября снизит ставки по ранее выданным жилищным кредитам Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 23 сентября Цифровизация, ИИ, повышение эффективности таможенного контроля. Что в приоритете таможенных служб СНГ С нами интереснее тв программа БЕЛТА + курсы погода Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"