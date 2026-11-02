Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 2 ноября Опубликовано: Экономика 02 ноября 2026, 13:25 Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 2 ноября Фото из архива 2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 2 ноября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подорожал на 0,0089 рубля - его курс составил 2,9549 рубля.Курс юаня стал выше на 0,0230 рубля и стал 4,4496 рубля за 10 юаней. Курс российского рубля стал ниже на 0,0058 и составил 3,6577 рубля за 100 российских рублей.-0- Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах Теги Беларусь курсы валют Добавить сайт в предпочтительные источники Новости рубрики Экономика Автомобильное топливо в Беларуси с 4 ноября подорожает на 1 копейку "Разговор был жестким". Снопков о совещании у Лукашенко по Нежинскому ГОКу В Беларуси убрали 84% площадей сахарной свеклы Уровень безработицы в Беларуси обновил исторический минимум - ЕАБР Дефицит сахара в мире. Беларусь прорабатывает новые рынки поставок Формула устойчивости: как Беларусь страхует себя от глобальных потрясений Главная Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 2 ноября Главное Построить в срок Нежинский ГОК. Лукашенко собрал совещание по важному для страны проекту "Разговор был жестким". Снопков о совещании у Лукашенко по Нежинскому ГОКу Рыженков: странам ШОС важно правильно использовать богатый потенциал организации Место новое - значимость прежняя. Какую традицию заложило II ВНС Топ-новости Алейник назвал направления, по которым Беларусь достигла наибольшего прогресса в реализации ЦУР Крупко о гуманитарной миссии в Алешках: Беларусь вновь подтвердила позицию миролюбия и добрососедства "Огромная роль". Лантратова поблагодарила Беларусь за помощь в миссии в Алешках и переговорах с Украиной Уровень безработицы в Беларуси обновил исторический минимум - ЕАБР Республиканская акция "Единство поколений: маршрут памяти" в формате автопоезда стартовала в Минске Международная олимпиада по цифровому земледелию "СмартАгро-2026" пройдет в БГСХА XIV Минский молодежный фестиваль педагогических идей и решений пройдет с 4 по 6 ноября Уникальная операция при гипертрофии миокарда выполнена в РНПЦ "Кардиология" Автомобильное топливо в Беларуси с 4 ноября подорожает на 1 копейку Таунхаусы в "Минск-Мире". Загородный уют в сердце большого города Более 211 тыс. иностранцев посетили Беларусь без виз с начала года "Незабываемые эмоции и чувство гордости". Глава НОК поздравил борцов с медалями ЧМ в Астане Дефицит сахара в мире. Беларусь прорабатывает новые рынки поставок Беларусь обеспечила самую безопасную и доброжелательную логистику при решении вопросов жителей Алешек - Тищенко "По-настоящему братская помощь". Что говорят жители Алешек о Беларуси С нами интереснее тв программа курсы погода БЕЛТА + Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"