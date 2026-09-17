Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 17 сентября Опубликовано: Экономика 17 сентября 2026, 13:24 Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 17 сентября Фото из архива 17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 17 сентября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подорожал на 0,0051 рубля - его курс составил 3,0279 рубля.Курс юаня повысился на 0,0061 рубля и составил 4,5214 рубля за 10 юаней. Курс российского рубля стал ниже на 0,0028 рубля и составил 3,5990 рубля за 100 российских рублей.-0- Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах Теги курсы валют экономика Беларуси Новости рубрики Экономика Расширить присутствие бизнеса на биржевом рынке. БУТБ будет сотрудничать с Российским экспортным центром Почти 400 новых компаний из России аккредитовались на БУТБ в 2026 году Определены победители национального конкурса "Предприниматель года" за 2025 год На собственные ресурсы в Беларуси переведены 66% энергоисточников ВВП Беларуси за январь-август вырос на 1,9% В Беларуси поступила в продажу новая версия BELGEE X50 Главная Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 17 сентября Главное Лукашенко: День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость Символ сплоченности и исторической справедливости. День народного единства отмечают в Беларуси (Обновляется) Творческая встреча с известными ведущими: VIDEOBEL приглашает отметить свой день рождения всех желающих Банк БелВЭБ увеличил максимальный срок кредитования недвижимости до 25 лет Топ-новости Утверждено соглашение между Беларусью и Кыргызстаном о взаимном признании водительских удостоверений Беларусь и Оман обсудили реализацию проектов в сферах промышленности и продовольственной безопасности Беларусь примет председательство в Межгосударственном совете по противодействию коррупции В Беларуси за годы независимости выстроена целостная система борьбы с коррупцией - Вольфович Посол КНР: единство является источником силы, благодаря которому Беларусь достигла значительных успехов Пархомчик: когда мы едины - способны пройти все испытания Определены победители национального конкурса "Предприниматель года" за 2025 год Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 17 сентября "Люди страдали ради того, чтобы называться белорусами". Жительница Березы об этноциде "Сила в движении и единстве". Спортсмены присоединились к праздничному велопробегу Символ исторической справедливости и преемственности поколений. В Гродно прошел митинг ко Дню народного единства "Ваш родственник в беде". Какие легенды используют телефонные мошенники, рассказали в милиции Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих в "Новой Гуте" Утренний туман и комфортные +22°С днем. Синоптики рассказали о погоде 18 сентября Судебные эксперты Беларуси, Китая, России и Узбекистана делятся успешными практиками на конференции в Минске С нами интереснее тв программа БЕЛТА + погода курсы Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА День народного единства Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА