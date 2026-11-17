Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 17 ноября Опубликовано: Экономика 17 ноября 2026, 13:28 Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 17 ноября Фото из архива 17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 17 ноября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подорожал на 0,001 рубля - его курс составил 2,9987 рубля.Курс юаня стал выше на 0,0009 рубля и стал 4,5015 рубля за 10 юаней. Курс российской валюты понизился на 0,0006 рубля и составил 3,6459 рубля за 100 российских рублей.-0- Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах Теги Беларусь валюта курсы валют Добавить сайт в предпочтительные источники Новости рубрики Экономика Как платить налоги с донатов в TikTok, разъяснили в МНС Резидент СЭЗ "Брест" налаживает производство коммунальной и сельскохозяйственной техники Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-октябре увеличилось на 5,7% В Беларуси завершили закладку плодоовощной продукции в стабфонды В какие новые страны поставляется продукция "Белгоспищепрома", рассказал председатель концерна Почему на предприятиях экспериментируют с необычными вкусами и сочетаниями, рассказал глава "Белгоспищепрома" Главная Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 17 ноября Главное Лукашенко дал интервью французскому журналу Le Point Палата представителей завершила рассмотрение бюджетно-налогового пакета законопроектов на 2027 год ВВП Беларуси в январе-октябре вырос на 2,1% До 50 тысяч на все: воспользуйтесь предложением Беларусбанка "CLICKни Осень" Топ-новости Создание в Беларуси Центра ядерной медицины обсуждалось на встрече в правительстве Какие задачи стоят перед военнослужащими-пограничниками во время проверки боеготовности, рассказали в Совбезе Белорусская продукция пользуется спросом во многих странах мира - Горлов Реальные денежные доходы населения Беларуси в январе-сентябре выросли на 8,2% Баланс интересов. Законопроект по вопросам внешней трудовой миграции принят в первом чтении В Беларуси завершили закладку плодоовощной продукции в стабфонды Использовать местные ресурсы и внедрять инновации. Эксперт о переустройстве АПК Витебской области Продолжается внезапная проверка маневренных групп территориальных органов погранслужбы Продбезопасность является основой сохранения стабильного развития общества и государства - Авдонин Казахстан на новом историческом этапе: в Минске обсудили реформы и перспективы сотрудничества двух стран "Прозрачен каждый рубль". Кондрашова о новых правилах благотворительных сборов в сфере здравоохранения Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 17 ноября Резидент СЭЗ "Брест" налаживает производство коммунальной и сельскохозяйственной техники Товарооборот Беларуси и Индии вырос на 30%. Страны нацелены на развитие промкооперации Лесхозы Беларуси начали торговлю пеллетами онлайн С нами интереснее БЕЛТА + курсы погода тв программа Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"