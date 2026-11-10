Курс российской валюты понизился на 0,0133 рубля и составил 3,6399 рубля за 100 российских рублей.-0-





10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 10 ноября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подорожал на 0,0043 рубля - его курс составил 3,0019 рубля.Курс юаня стал выше на 0,0118 рубля и стал 4,5069 рубля за 10 юаней.