Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 10 ноября Опубликовано: Экономика 10 ноября 2026, 13:23 Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 10 ноября Фото из архива 10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 10 ноября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подорожал на 0,0043 рубля - его курс составил 3,0019 рубля.Курс юаня стал выше на 0,0118 рубля и стал 4,5069 рубля за 10 юаней. Курс российской валюты понизился на 0,0133 рубля и составил 3,6399 рубля за 100 российских рублей.-0- Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах Теги Беларусь курсы валют Добавить сайт в предпочтительные источники Новости рубрики Экономика Предприятия Гродненской области нарастили поставки мясо-молочной продукции в Кыргызстан В Беларуси ожидается рекордный намолот зерна с учетом рапса - Минсельхозпрод Форум регионов Беларуси и Кыргызстана укрепит двусторонние связи - заместитель мэра Бишкека В Брестской области оцифровали более половины сельхозугодий Ветпрепараты, ЭЗС, оборудование для водоочистки. Какую продукцию предлагает Витебская область Кыргызстану "Каждая коллекция уникальна и по-своему сложна": как в Гомеле создают бриллианты и дизайнерские ювелирные украшения Главная Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 10 ноября Главное Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию Регионы Беларуси и Кыргызстана определили направления сотрудничества на форуме в Минске Форум обеспечения безопасности проходит в Москве с участием высокопоставленной делегации Беларуси Реальные цели вместо "фейерверка безумных идей". Вспоминаем ключевые решения IV ВНС Топ-новости Петкевич обсудила с постпредом России при СНГ взаимодействие в экономике и гуманитарное сотрудничество Беларусь будет активно подключаться к процессу мирного урегулирования в Украине - глава МИД Хренин объяснил, почему теме противодействия БПЛА уделяется повышенное внимание Законопроект о деятельности профессиональных союзов внесен в Палату представителей У кошки с малой родины Президента появился дом в Жабинке Память погибших при исполнении служебного долга сотрудников милиции почтили в Минске Моральный риск при покупке станков с ЧПУ: почему гарантия не спасает от недобросовестности и как обезопасить сделку В Беларуси ожидается рекордный намолот зерна с учетом рапса - Минсельхозпрод Беларусь намерена расширять сотрудничество с Кыргызстаном в экономической сфере СЭЗ "Брест" и зона высоких технологий китайского города Бэнбу разработали дорожную карту сотрудничества МВД Беларуси проведет допподготовку некоторых сотрудников после анализа теракта в Кракове Влага в запасе и здоровые всходы: гарантирует ли хорошая осенняя погода высокий урожай озимых Как педагогов обучают работе с новым комплексом сенсомоторной интеграции, рассказали в БГПУ Обеспечены кормами на 2027 год. Директор сельхозпредприятия в Полоцком районе о ставке на кукурузу Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 11 ноября С нами интереснее тв программа курсы БЕЛТА + погода Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"