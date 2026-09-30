Курс российского рубля стал выше на 0,008 рубля и составил 3,5962 рубля за 100 российских рублей.-0-





30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 30 сентября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подешевел на 0,0078 рубля - его курс составил 3,0207 рубля.Курс юаня понизился на 0,014 рубля и составил 4,5117 рубля за 10 юаней.