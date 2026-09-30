Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 30 сентября Опубликовано: Экономика 30 сентября 2026, 13:36 Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 30 сентября Фото из архива 30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 30 сентября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА. Доллар подешевел на 0,0078 рубля - его курс составил 3,0207 рубля.Курс юаня понизился на 0,014 рубля и составил 4,5117 рубля за 10 юаней. Курс российского рубля стал выше на 0,008 рубля и составил 3,5962 рубля за 100 российских рублей.-0- Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах Теги Беларусь валюта курсы валют Новости рубрики Экономика По проекту "Союзный станок": соглашение о партнерстве подписали "Ситек МТ" и ЦЭПР Первый белорусско-российский 3D-принтер представили на выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" Соглашения и контракты на почти 420 млн рублей заключены на Узбекско-белорусском форуме От локализации до роботизации: как развивается производство станков в Союзном государстве Экспорт и инвестиции: министр экономики рассказал, за счет чего Беларусь достигнет параметров прогноза-2027 "Газпром трансгаз Беларусь" и МАЗ подписали соглашение о сотрудничестве Главная Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 30 сентября Главное Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год Утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год На повестке 15 вопросов. Что будут обсуждать на заседании союзного Совмина в Минске Соглашения и контракты на почти 420 млн рублей заключены на Узбекско-белорусском форуме Топ-новости Лукашенко согласовал внесение в Палату представителей бюджетно-налогового пакета документов на 2027 год Лукашенко направил приветствие участникам Узбекско-белорусского межпарламентского форума Беларусь видит перспективы для углубления интеграции с Узбекистаном в машиностроении Торговля, техника, АПК. В каких направлениях Беларусь и Ленинградская область развивают сотрудничество Экспорт и инвестиции: министр экономики рассказал, за счет чего Беларусь достигнет параметров прогноза-2027 Теплый старт октября. В Беларуси 1 октября ожидается до +21°С тепла Как подготовить дом к отопительному сезону и предотвратить пожар, напомнили в МЧС В ожидании "идеального шторма". За что боролась Европа? Капитан минского "Динамо" Тирни вошел в топ-10 рейтинга игроков КХЛ Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 30 сентября Белорусы взяли три медали Кубка мира по рукопашному бою Эксперты проведут предварительную оценку на включение Брестской крепости в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Нужно ли декларировать золотые слитки и монеты из драгметаллов при ввозе в Беларусь, пояснили в ГТК Право на информацию в современном мире перечеркивается? В парламенте обсуждают механизмы защиты СМИ Президент Азербайджана высоко оценил технологический потенциал белорусского ВПК на выставке ADEX-2026 С нами интереснее погода тв программа курсы БЕЛТА + Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"