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Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 30 сентября

Опубликовано:

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Экономика
30 сентября 2026, 13:36

Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 30 сентября

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 30 сентября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА. 

Доллар подешевел на 0,0078 рубля - его курс составил 3,0207 рубля.

Курс юаня понизился на 0,014 рубля и составил 4,5117 рубля за 10 юаней.

Курс российского рубля стал выше на 0,008 рубля и составил 3,5962 рубля за 100 российских рублей.-0-

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