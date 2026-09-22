Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 22 сентября Опубликовано: Экономика 22 сентября 2026, 13:32 Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 22 сентября Фото из архива 22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 22 сентября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подешевел на 0,0071 рубля - его курс составил 3,0151 рубля.Курс юаня понизился на 0,0131 рубля и составил 4,5061 рубля за 10 юаней. Курс российского рубля стал выше на 0,0051 рубля и составил 3,5986 рубля за 100 российских рублей.-0- Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах Теги Беларусь валюта курсы валют Новости рубрики Экономика "Прямые контакты - лучшая форма взаимоотношений". Кушнаренко о развитии сотрудничества с регионами Узбекистана Около 260 наименований продукции борются за Государственный знак качества Беларуси - Госстандарт Расширен перечень продтоваров, при экспорте которых частично компенсируют логистические расходы "Белорусы голосуют за нашу шину рублем". Как на "Белшине" достигли доли в 45% на внутреннем рынке Беларусь входит в число лидеров в ЕАЭС по росту зарплаты - данные ЕЭК Терехов: ежегодную долю ввода арендного жилья в Беларуси планируется довести до 30% Главная Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 22 сентября Главное Акцент на арендное жилье. Как и где строить заветные квадраты - тема совещания у Лукашенко "Чтобы человек мог вселиться и жить". Лукашенко назвал приоритеты в строительстве жилья с господдержкой Расширен перечень продтоваров, при экспорте которых частично компенсируют логистические расходы Регистрируйся - получай бонус. Беларусбанк дарит всем пользователям онлайн-банка комплименты Топ-новости Лукашенко требует от местных властей обеспечивать заселение нового арендного жилья в короткие сроки "Копейки заплатить не могут". Лукашенко о проблеме просроченной задолженности за аренду жилья и коммунальные услуги Квартиры в привязке к рабочим местам. Лукашенко о задачах при строительстве арендного жилья Лукашенко поручил предоставить возможность выкупа арендного жилья у предприятий Спасатели Беларуси, Казахстана и России определили ключевые направления сотрудничества на ближайшее время От виртуальной "Моны Лизы" до оживших белорусских картин: пять музейных проектов на стыке искусства и технологий Терехов: ежегодную долю ввода арендного жилья в Беларуси планируется довести до 30% Около 200 участников объединил в Минске велопробег в День без автомобиля Пресс-конференция об итогах летнего отдыха и оздоровления детей и подростков пройдет в БЕЛТА 23 сентября "Белорусы голосуют за нашу шину рублем". Как на "Белшине" достигли доли в 45% на внутреннем рынке Ночные ливни и туман. Синоптики рассказали о погоде 23 сентября Беларусь входит в число лидеров в ЕАЭС по росту зарплаты - данные ЕЭК "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство": Полоцк готовится принять международный форум Первый форум женщин-ученых пройдет в Минске 25 сентября Арбуз с белорусским характером. Как фермер выращивает южную ягоду в Минской области С нами интереснее курсы БЕЛТА + тв программа погода Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"