Курс российского рубля стал выше на 0,0051 рубля и составил 3,5986 рубля за 100 российских рублей.-0-





22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 22 сентября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подешевел на 0,0071 рубля - его курс составил 3,0151 рубля.Курс юаня понизился на 0,0131 рубля и составил 4,5061 рубля за 10 юаней.