Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 19 ноября Опубликовано: Экономика 19 ноября 2026, 13:30 Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 19 ноября Фото из архива 19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 19 ноября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подешевел на 0,0007 рубля - его курс составил 2,9943 рубля.Курс юаня понизился на 0,0003 рубля и стал 4,4893 рубля за 10 юаней. Курс российского рубля стал выше на 0,0048 и составил 3,6581 рубля за 100 российских рублей.-0- Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах Теги Беларусь курсы валют Добавить сайт в предпочтительные источники Новости рубрики Экономика Перцов: Беларусь создала бренд продуктов питания, востребованных в стране и за рубежом Инвестпроекты, модернизация, интерес к рабочим профессиям: Чеботарь встретился с коллективом Ошмянского мясокомбината Чеботарь: создаем дополнительные стимулы, чтобы бизнес развивал производства в регионах Вступил в силу IV Большой протокол с поправками к Договору о ЕАЭС Опыт Беларуси по созданию инфраструктуры для электромобилей необходимо распространить на все СГ - посол РФ Вопрос об открытии авиасообщения между Витебском и городами России находится в проработке - посол РФ Главная Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 19 ноября Главное По законам справедливости. Главное из совещания Лукашенко с представителями белорусской Фемиды (обновляется) Лукашенко: участие ВНС в избрании судей в разы повышает их ответственность перед обществом Сила, скорость, выносливость. Сморгонские пограничники сдают нормативы во время проверки боеготовности "Удачное обновление": Беларусбанк предлагает кредит на рефинансирование Топ-новости Лукашенко поддержал "два интересных направления" в работе КС с парламентом и правительством "Это не про наш менталитет". Лукашенко напомнил, что судьи не могут отгородиться от народа стеной закона Лукашенко о значимости решений Конституционного Суда: искусственности и надуманности быть не должно "Вы на передовой в этой работе". Лукашенко призывает судей уделять особое внимание практике правоприменения Лукашенко: нужно сейчас работать над тем, чтобы судебная система была как никогда едина В Беларуси появится цифровой помощник судьи с технологией ИИ Евразийская хартия многообразия: Беларусь инициирует парламентское подкрепление архитектуры безопасности "Обычная военная экономика". Что мешает наступлению мира в Украине, пояснил эксперт ОДКБ и СНГ выступают за укрепление взаимодействия региональных организаций в сфере безопасности Товарооборот Беларуси и России за 30 лет вырос в 8 раз Международная федерация боулинга сняла все ограничения с белорусов и россиян Чеботарь: создаем дополнительные стимулы, чтобы бизнес развивал производства в регионах Единую цифровую платформу научно-технической информации планируют создать в Беларуси В Беларуси за 10 месяцев построено 30,6 тыс. новых квартир Пострадавшие в ДТП с дикими животными могут рассчитывать на компенсацию. Как получить страховые выплаты С нами интереснее курсы погода БЕЛТА + тв программа Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"