Курс российского рубля стал выше на 0,0074 и составил 3,6533 рубля за 100 российских рублей.-0-





18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 18 ноября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подешевел на 0,0037 рубля - его курс составил 2,995 рубля.Курс юаня понизился на 0,0119 рубля и стал 4,4896 рубля за 10 юаней.