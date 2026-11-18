Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 18 ноября Опубликовано: Экономика 18 ноября 2026, 13:36 Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 18 ноября Фото из архива 18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 18 ноября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подешевел на 0,0037 рубля - его курс составил 2,995 рубля.Курс юаня понизился на 0,0119 рубля и стал 4,4896 рубля за 10 юаней. Курс российского рубля стал выше на 0,0074 и составил 3,6533 рубля за 100 российских рублей.-0- Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах Теги Беларусь курсы валют Добавить сайт в предпочтительные источники Новости рубрики Экономика Развитие в Беларуси реабилитационных услуг под запросы родителей детей-инвалидов рассмотрели в правительстве Беларусь прорабатывает создание ряда сборочных производств в Алжире КОММЕНТАРИЙ: Устойчивый рынок и производственные цепочки. Какие результаты достигнуты в евразийской интеграции за 15 лет Баланс традиций и технологий: за какие смелые эксперименты ОАО "Молочный Мир" получили Гран-при на PRODEXPO-2026 Экономика сближения. К 15-летию со дня подписания Декларации о Евразийской экономической интеграции Модернизация трамваев, 5D/3D-принтеры и техника для АПК. Посол Беларуси посещает Волгоградскую область Главная Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 18 ноября Главное Лукашенко дал интервью французскому журналу Le Point Вольфович: мир превратился в полигон глобального противостояния Беларусь прорабатывает создание ряда сборочных производств в Алжире Программа, разработанная всей страной. Какие приоритеты на пятилетку были определены на VI ВНС Топ-новости Развитие в Беларуси реабилитационных услуг под запросы родителей детей-инвалидов рассмотрели в правительстве Сергеенко: вместе с плановой работой депутаты оперативно включаются в решение вопросов с учетом новых вызовов Уровень физподготовки проверяют у военнослужащих Лидского погранотряда Беларусь может быть полезна в модернизации аграрного сектора государств АСЕАН - парламентарий КОММЕНТАРИЙ: Устойчивый рынок и производственные цепочки. Какие результаты достигнуты в евразийской интеграции за 15 лет Какие задачи стоят перед военнослужащими-пограничниками во время проверки боеготовности, рассказали в Совбезе Белорусская делегация принимает участие в сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата Белорусская продукция пользуется спросом во многих странах мира - Горлов Реальные денежные доходы населения Беларуси в январе-сентябре выросли на 8,2% Баланс интересов. Законопроект по вопросам внешней трудовой миграции принят в первом чтении Около 2,3 тыс. фур ожидают на границе въезда в Польшу - ГПК В Беларуси завершили закладку плодоовощной продукции в стабфонды Использовать местные ресурсы и внедрять инновации. Эксперт о переустройстве АПК Витебской области Продолжается внезапная проверка маневренных групп территориальных органов погранслужбы Продбезопасность является основой сохранения стабильного развития общества и государства - Авдонин С нами интереснее БЕЛТА + курсы погода тв программа Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"