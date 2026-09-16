Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 16 сентября Опубликовано: Экономика 16 сентября 2026, 13:29 Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 16 сентября Фото из архива 16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 16 сентября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подешевел на 0,0058 рубля - его курс составил 3,0228 рубля.Курс юаня понизился на 0,0009 рубля и составил 4,5153 рубля за 10 юаней. Курс российского рубля стал выше на 0,0019 рубля и составил 3,6018 рубля за 100 российских рублей.-0- Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах Теги Беларусь курсы валют Новости рубрики Экономика Представители финансовых ведомств Беларуси и Вьетнама провели встречу в Минске Международные выставки BUDEXPO и "Наш дом" открылись в Минске Беларусь презентует отраслевую продукцию на Mining and Metals Central Asia в Алматы Президент Зимбабве: у нас работает сельхозтехника из разных стран, но белорусская однозначно доминирует Коул: США снимут санкции с "Лакокраски" и "Беллесбумпрома" Объем промышленного производства в Беларуси в январе-августе составил 146 млрд рублей Главная Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 16 сентября Главное Подробности нового раунда переговоров Лукашенко со спецпосланником США Коулом Общественно-политические тренды. Вторую часть масштабного социсследования презентовали в Минске Коул: Беларусь и США на переговорах достигли большого прогресса Вопросы экспорта строительных услуг обсуждают на совещании в правительстве Топ-новости Беларусь и США согласовали промежуточный договор Коул: США снимут санкции с "Лакокраски" и "Беллесбумпрома" Дата 17 сентября жила и живет в памяти людей, в названиях улиц, проспектов - Сергеенко Хренин на Сяншаньском форуме озвучил предложения по нормализации ситуации в сфере международной безопасности Подавляющее большинство белорусов доверяет Президенту Беларусь и Оман обсуждают реализацию совместных проектов между вузами Международные выставки BUDEXPO и "Наш дом" открылись в Минске Названы имена победителей творческого конкурса "Хвала рукам, что пахнут хлебом" Более 150 студентов приняли участие в "Диалоге с министром" с Артуром Карповичем Президент Зимбабве: у нас работает сельхозтехника из разных стран, но белорусская однозначно доминирует Памятник легендарному белорусскому борцу Александру Медведю открыли на Восточном кладбище Минска Контрольные органы Беларуси и Вьетнама планируют подписать актуализированный меморандум о взаимопонимании Обновлен внешний вид, усилены конструкции. В Новополоцке завершен капитальный ремонт путепровода Как идет подготовка к отопительному сезону, рассказали в МЖКХ Доверие к Всебелорусскому народному собранию растет - социсследование С нами интереснее курсы погода тв программа БЕЛТА + Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме" Проект "Страна говорит"