Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 14 сентября Опубликовано: Экономика 14 сентября 2026, 13:25 Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 14 сентября Фото из архива 14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 14 сентября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подешевел на 0,002 рубля - его курс составил 3,026 рубля.Курс юаня понизился на 0,0073 рубля и составил 4,5231 рубля за 10 юаней. Курс российского рубля стал выше на 0,0015 рубля и составил 3,6095 рубля за 100 российских рублей.-0- Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах Теги Беларусь валюта курсы валют Новости рубрики Экономика Изделия из черных металлов подорожали, шроты масличных культур подешевели на торгах БУТБ в августе БУТБ будет сотрудничать с торгово-промышленной палатой Фуджейры На фондовом рынке Беларуси запускают механизм маркетмейкинга государственных ценных бумаг Опытный образец шахтной машины для перевозки людей по подземным рудникам создали на МТЗ Более 20% площадей сахарной свеклы убрано в Беларуси Инфляция в Беларуси сохраняется ниже предельного параметра - ЕАБР Главная Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 14 сентября Главное Лукашенко в преддверии Дня народного единства вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер Проверка боеготовности ВС продолжается в одном из танковых батальонов 19-й отдельной гвардейской мехбригады Инфляция в Беларуси сохраняется ниже предельного параметра - ЕАБР Автомобиль, готовый к белорусским дорогам: почему выбирают HAVAL Топ-новости Лукашенко: белорусы сегодня - единая нация и сами принимают решения о будущем страны Книги о Великой Отечественной войне и геноциде белорусского народа передали в Нижегородскую библиотеку Соцгарантии и борьба с теневой занятостью: в Беларуси планируют скорректировать законы по вопросам трудовых отношений "Единство начинается с каждого из нас". В Кричеве молодежь обсудила ценности праздника на акции "Беларусь адзіная" Командно-штабное учение территориальных войск Червенского и Березинского районов пройдет по 16 сентября Бизнес с видом и террасой: выгодное предложение в комплексе "Минск-Мир" Урок ко Дню народного единства пройдет в школах Беларуси 17 сентября У кого будет право носить нагрудные знаки? Какие планируются изменения в законодательстве о геральдических символах Более 174 тыс. иностранцев посетили Беларусь без виз с начала года На фондовом рынке Беларуси запускают механизм маркетмейкинга государственных ценных бумаг Где уже работает 5G: Life опубликовал карту покрытия Учение ОДКБ "Рубеж-2026" началось в Казахстане Жилфонд Минска полностью готов к приему тепла - работы завершены на всех объектах Спланирует тур и забронирует отель? В Беларуси тестируют портал для туристов Ограничения на посещение лесов сохраняются в Беларуси С нами интереснее курсы БЕЛТА + тв программа погода Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме" Проект "Страна говорит"